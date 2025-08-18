„Chancen für zwei Spiele“: Dornach nach Unentschieden bedient

Der SV Dornach muss sich gegen die Eintracht aus Karlsfeld mit einem 2:2 begnügen – die Offensive der Heimmannschaft hadert mit der Chancenverwertung.

Die Aufsteiger des SV Dornach spielen weiter gut mit, aber es könnte noch ein ganzes Stück besser sein. Bei dem 2:2 (1:0) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld hat man definitiv zwei Punkte verloren.

Eine super starke Phase hatten die Dornacher bis zu der Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit. Can Bozuglu gelang die schnelle Führung (3.) und dann begann das Festival der vergebenen Chancen. Dornach dominierte das Geschehen, kam immer wieder durch und ließ ein ums andere Mal hundertprozentige Einschussmöglichkeiten liegen.

Es ist maximal bitter, wenn man gefühlt alles richtig macht und sich einfach nicht für den betriebenen Aufwand belohnt. Bei einem 3:0 oder 4:0 nach der fulminanten ersten Hälfte für die Gastgeber hätte sich wahrlich niemand beschweren können.

Aber schon nach der Trinkpause ging der Fluss im Dornacher Spiel etwas verloren, auch man da weiterhin Spiel und Gegner gut im Griff hatte. Nach der Pause kam dann Eintracht Karlsfeld besser aus der Kabine, spielte auf Augenhöhe mit und begann, sich spürbar gegen die Niederlage zu wehren.

Trotz Gegentoren: Dornach kreiert viele Großchancen

Die Dornacher kassierten dann auch zweimal eher billig den Ausgleich mit absolut vermeidbaren Treffern. Karlsfeld schaffte es aber weiterhin nicht, Großchancen des spielerisch so starken Heimteams zu unterbinden.

Auch nach der Pause standen die Gastgeber dreimal völlig frei vor dem gegnerischen Kasten und brachten das Runde nicht ins Eckige. „Im Grunde genommen waren das Chancen für zwei Spiele“, rechnete später Spielertrainer Manuel Ring vor.

Ausgleich in der 93. Minute

Und dennoch sah das Festival der vergebenen Chancen nach dem Happy-End aus, als Maurice Albers in der 82. Minute den Aufsteiger in Front brachte. Tief in der Nachspielzeit brachte das zuletzt schwächelnde Karlsfeld den Spielzug durch, den man immer wieder versuchte.

„Für uns sind das ganz klar zwei verlorene Punkte“, sagte dann der Dornacher Trainer Sebastian Wastl. Acht Punkte aus vier Spielen ohne Niederlage ist zwar eine starke Bilanz, aber es wäre noch mehr drin gewesen.