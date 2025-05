"Chancen für doppelt so viele Tore": SCO II mit Acht-Tore-Spektakel

„Das hätten wir eigentlich über die Linie bringen müssen“, ärgerte sich SCO-Trainer Daniel Stapfer. „Wenn Du vier Treffer erzielst, musst Du ein Spiel gewinnen. Zumal seine Truppe Chancen für locker doppelt so viel Tore herausgearbeitet hatte. Im Prinzip habe man 90 Minuten auf ein Tor gespielt. „Das war die beste Leistung der letzten Wochen“, so Stapfer.

Doch bei Hohenfurch, das sich mit dem FC Eichenau um den rettenden neunten Platz duelliert, habe man gemerkt, dass es für sie um den Ligaerhalt ging. „Die haben wirklich alles rausgehauen, was bei ihnen möglich war“, zollte Stapfer dem Gegner Respekt. Letztendlich kam dann für den SC Oberweikertshofen II alles an Pech zusammen, was in einem Spiel möglich ist: ein Zufallstreffer, ein Kann-Elfmeter und ein abgefälschter Schuss führten zum Remis.