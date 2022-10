Chancen effektiv genutzt Oberligist Victoria Clarholz geht gegen Sprockhövel mit 3:0 in Führung. Weil noch zwei Gegentore fallen, muss das Hankemeier-Team aber um den fünften Saisonsieg zittern.

Der TSV Victoria Clarholz hat seine Rolle als Überraschungsteam der Fußball-Oberliga weiter ausgebaut und sich nach dem 9. Spieltag mit einem 3:2-Erfolg gegen die TSG Sprockhövel auf den 5. Tabellenrang vorgeschoben. Dass sein Team eine zwischenzeitliche 3:0-Führung innerhalb von zehn Minuten fast verspielt hätte und nach dem Anschlusstor in der 62. Minute lange um den 5. Saisonsieg zittern musste, ärgerte Trainer Christopher Hankemeier. Aber am Ende stand seine Feststellung: „Die drei Punkte sind in Clarholz geblieben, das ist das Einzige, was zählt.“

Zwei Tormöglichkeiten erspielte sich die Victoria in der ersten Halbzeit und machte daraus eine 2:0-Führung. Nick Flock, von Trainer Hankemeier diesmal auf dem linken Flügel positioniert, setzte sich mit einem blitzsauberen Dribbling gegen Simon Hendel durch, passte scharf in die Mitte, wo Eugen Dreichel nur die Fußspitze hinhalten musste, um den Ball via Innenpfosten zum 1:0 über die Linie zu drücken (29.). Acht Minuten später lief Flock vom Flügel aus in die Schnittstelle zwischen den beiden Sprockhöveler Innenverteidigern und schob das perfekte Zuspiel von Sinan Aygün zum 2:0 ins Netz. „Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt“, lautete Hankemeiers trockener Kommentar zur verdienten Führung. Auf die Clarholzer Defensivarbeit war bis zum Halbzeitpfiff absoluter Verlass.

„Ich habe die Jungs ermahnt, nicht in den Verwaltungsmodus zu schalten, sondern auf das dritte Tor zu gehen“, trafen diese Trainerworte in der Kabine auf Gehör. Gentrit Muja legte nach einer energischen Rückeroberung des Balles durch Robin Mrozek wie erhofft schnell das 3:0 (49.) nach. „Das Tor fiel vielleicht zu früh“, musste sich der Carholzer indes durch den weiteren Spielverlauf eines Besseren belehren lassen. Die Passivität von Linus Kahraman, der Ishak Dogan ohne jeglichen Gegnerdruck zum ersten Gegentor in der 52. Minute praktisch einlud, wurde symptomatisch für das Nachlassen der Victoria. „Wenn wir als Mannschaft nur zehn Prozent weniger investieren, dann bekommen wir gegen jeden Gegner in der Oberliga große Probleme“, legte Hankemeier den Finger in die Wunde und kündigte einige intensive Gespräche in der nächsten Trainingswoche an.

Auch Torhüter Luis Ackermann reihte sich in den Fehlerreigen der zweiten Halbzeit ein, griff nach einem Freistoß fast von der Eckfahne aus neben den Ball und ließ Ishak Dogan ein zweites Mal jubeln. Das brachte den Gegner endgültig zurück ins Match. Mit der Einwechslung aller zur Verfügung stehenden Defensivspezialisten versuchte Hankemeier das Spiel seiner Mannschaft zu stabilisieren, aber weil auch die wenigen Entlastungsangriffe kaum zu gefährlichen Torabschlüssen führten, musste sich die Victoria noch durch die fünfminütige Nachspielzeit zittern, bevor die Punkte 14 bis 16 endgültig eingesackt waren.

Clarholz: Ackermann – Kahraman, Brück, Ströker (66. Baum), Mrozek (73. Grunwald) – Cylkowski, Aygün (53. Herzog) – Muja, Pollmann (81. Warkentin), Flock – Dreichel (90. van der Veen).

Sprockhövel: Höh – Hendel (46. Arifi), Dagott, Stojan, Husidic (85. Krzysztofiak) – Deniz (73. Müller), Cakir (46. Gilani), Weiß, Michels – Wasilewski (90. Albayrak), Dogan.