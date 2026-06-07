Chancen der SG Bad König/Zell auf den Klassenerhalt sinken

Nach dem Wiederanpfiff versuchte die SG, den Druck zu verstärken. Ansätze und Halbchancen gab es einige, doch fehlte es an dem finalen Pass zum Torerfolg. Vor allem in der Schlussphase und nach der Gelb-Roten Karte gegen Hummetroths Kapitän Ehsan Shahkhel (82.) wurde es noch einmal turbulent. Bad König versuchte mit aller Macht, die Partie noch zu drehen. Mit Glück und Geschick retteten die Gäste den Sieg über die Zeit und dürfen weiter auf den Austieg hoffen.