Chancen der SG Bad König/Zell auf den Klassenerhalt sinken

Bad König. Im ersten Relegationsspiel zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat die SG Bad König/Zell sein Heimspiel gegen den A-Ligisten SV Hummetroth II mit 0:1 (0:1) verloren. Damit sind die Aussichten auf den Klassenerhalt in der Kreisoberliga für die Kurstädter stark gesunken. Sie brauchen am Dienstag (19 Uhr) im zweiten Spiel bei Viktoria Dieburg unbedingt einen Sieg, um weiter hoffen zu dürfen.
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Beide Mannschaften begannen verhalten. Tormöglichkeiten gab es nur wenige, weil die Abwehrreihen dominierten. Als Bad König dabei war, Struktur in die Partie zu bekommen, ging Hummetroth durch Isaak Somov (34.) in Führung. Bis zur Pause hatten die Gastgeber damit zu tun, den Überblick zu behalten.
Nach dem Wiederanpfiff versuchte die SG, den Druck zu verstärken. Ansätze und Halbchancen gab es einige, doch fehlte es an dem finalen Pass zum Torerfolg. Vor allem in der Schlussphase und nach der Gelb-Roten Karte gegen Hummetroths Kapitän Ehsan Shahkhel (82.) wurde es noch einmal turbulent. Bad König versuchte mit aller Macht, die Partie noch zu drehen. Mit Glück und Geschick retteten die Gäste den Sieg über die Zeit und dürfen weiter auf den Austieg hoffen.