Chancen auf den Aufstieg so gut wie weg Germania kämpft mit neun Spielern um einen Punkt, kassiert aber in der Nachspielzeit das 2:3 von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat seine zweite Niederlage in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord hinnehmen müssen. Beim Blumenthaler SV unterlag die Mannschaft trotz großer Moral mit 2:3 und steht vor dem abschließenden Spieltag unter erheblichem Druck.

Für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder begann die Begegnung denkbar ungünstig. Vor mehr als 800 Zuschauern im Burgwall-Stadion brachte Paul Lentz die Gastgeber bereits in der elften Minute mit 1:0 in Führung. Der Blumenthaler SV nutzte einen schnellen Vorstoß konsequent aus und setzte die Germania früh unter Druck. Die Antwort der Niedersachsen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute glich Nick Bode zum 1:1 aus. Mit einer geschickten Körpertäuschung verschaffte sich der Offensivspieler den nötigen Raum, ehe der Ball über den Innenpfosten ins Tor sprang.

Kurz vor der Pause folgte dann die erste Schlüsselszene der Partie. Torhüter Bennet Ruf kam außerhalb des Strafraums gegen seinen Gegenspieler zu spät und wurde wegen einer Notbremse mit Rot des Feldes verwiesen. Ersatzkeeper Elias Daftarie ersetzte den geopferten Lasse Denker. Trotz Unterzahl rettete die Germania das 1:1 in die Halbzeit. Hoffmanns Ausgleich bleibt unbelohnt Nach dem Seitenwechsel machte sich die numerische Überlegenheit der Gastgeber bemerkbar. Schaper traf in der 52. Minute zum 2:1, nachdem Daftarie eine Hereingabe nicht festhalten konnte.