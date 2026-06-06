Chancen auf den Aufstieg so gut wie weg

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat seine zweite Niederlage in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord hinnehmen müssen. Beim Blumenthaler SV unterlag die Mannschaft trotz großer Moral mit 2:3 und steht vor dem abschließenden Spieltag unter erheblichem Druck.
Für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder begann die Begegnung denkbar ungünstig. Vor mehr als 800 Zuschauern im Burgwall-Stadion brachte Paul Lentz die Gastgeber bereits in der elften Minute mit 1:0 in Führung. Der Blumenthaler SV nutzte einen schnellen Vorstoß konsequent aus und setzte die Germania früh unter Druck.
Die Antwort der Niedersachsen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute glich Nick Bode zum 1:1 aus. Mit einer geschickten Körpertäuschung verschaffte sich der Offensivspieler den nötigen Raum, ehe der Ball über den Innenpfosten ins Tor sprang.
Kurz vor der Pause folgte dann die erste Schlüsselszene der Partie. Torhüter Bennet Ruf kam außerhalb des Strafraums gegen seinen Gegenspieler zu spät und wurde wegen einer Notbremse mit Rot des Feldes verwiesen. Ersatzkeeper Elias Daftarie ersetzte den geopferten Lasse Denker. Trotz Unterzahl rettete die Germania das 1:1 in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel machte sich die numerische Überlegenheit der Gastgeber bemerkbar. Schaper traf in der 52. Minute zum 2:1, nachdem Daftarie eine Hereingabe nicht festhalten konnte.
Die Aufgabe wurde für Egestorf noch schwieriger, als Gean Baumgratz in der 66. Minute nach einem harten Foulspiel die zweite Rote Karte der Partie sah. Fortan kämpfte die Mannschaft von Boris Besovic mit nur noch neun Feldspielern gegen die drohende Niederlage.
Trotz der Unterzahl zeigte die Germania bemerkenswerte Moral. In der 85. Minute gelang Finn Hoffmann der Ausgleich zum 2:2. Sein Distanzschuss wurde entscheidend abgefälscht und fand den Weg ins Tor.
Lange deutete alles auf eine Punkteteilung hin. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit schlug Blumenthal noch einmal zu. Nach einem Eckball reagierte Ömer Bulut am schnellsten und erzielte aus kurzer Distanz den 3:2-Siegtreffer.
Durch die Niederlage bleibt Egestorf nach zwei Spieltagen ohne Punktgewinn am Tabellenende der Relegationsgruppe. Die Chancen auf den Aufstieg sind damit deutlich gesunken, aber noch nicht vollständig erloschen.
Vor dem abschließenden Duell mit dem SV Todesfelde benötigt die Germania nun fremde Hilfe. Voraussetzung ist zunächst ein Erfolg des Eimsbütteler TV gegen Blumenthal. Gleichzeitig muss Egestorf gegen Todesfelde mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um die verbliebene Aufstiegschance zu nutzen.
Nach einer Partie, die von großem Einsatz und zwei Platzverweisen geprägt war, bleibt der Mannschaft damit nur noch eine letzte Gelegenheit, den Traum von der Regionalliga Nord am Leben zu halten.