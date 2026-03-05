Chance zur Attacke: Vichttal will Abstand in Düren verkürzen Beide Teams mit Personalsorgen – Verdacht auf Kreuzbandriss bei Hiroto Murakami von Andreas Santner · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel siegte der VfL Vichttal klar mit 4:1 gegen den 1. FC Düren. – Foto: Michael Schneiders

Da sich der Tabellenzweite Hohkeppel und der Vierte aus Merten im direkten Duell die Punkte gegenseitig streitig machen, bietet sich für den Verfolger VfL Vichttal an der Westkampfbahn die Gelegenheit, den Anschluss an die absolute Spitzengruppe der Mittelrheinliga herzustellen.

Mit 28 Punkten auf Rang sieben hat sich der 1. FC Düren nach dem jüngsten 1:0-Arbeitssieg beim FC Pesch ein komfortables Polster erarbeitet. Dennoch mahnt Trainer Luca Lausberg vor dem Duell gegen den Tabellenfünften zur höchsten Konzentration, insbesondere da man das Hinspiel deutlich mit 1:4 verloren geben musste. „Wir sind mit der Punkteausbeute zum Start in die Rückrunde zufrieden, da wir unseren Vorsprung nach unten weiter ausbauen konnten und uns aktuell auf einem guten Mittelfeldplatz befinden“, zieht der 31-Jährige eine positive Bilanz aus den ersten Partien nach der Winterpause. Lausberg: "Müssen über unsere Grenzen gehen" Gegen Vichttal erwartet er jedoch ein Spiel, das seiner Elf alles abverlangen wird: „Uns erwartet ein Gegner, der immer am eigenen Maximum spielt und kaum Intensität, Tempo oder Haltung vermissen lässt. Das ist eine Mannschaft, gegen die wir über unsere Grenzen gehen müssen, um Paroli bieten zu können. Vichttal ist sehr variabel und auf allen Positionen stark besetzt. Von meiner Mannschaft erwarte ich deshalb am Sonntag viel Emotionalität und gleichzeitig Klarheit im eigenen Spiel.“

Die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic reist derweil mit Rückenwind an die Westkampfbahn. Der Last-Minute-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Köln in letzter Minute hat beim VfL neue Kräfte freigesetzt. Co-Trainer Sanjin Talic unterstreicht die Bedeutung solcher Siege: „Ein Sieg in den letzten Minuten gegen einen starken Gegner gibt deutlich mehr Auftrieb und Energie als ein klares, ungefährdetes Ergebnis. Deshalb sind wir mit dem Start zufrieden und wollen am Sonntag auch unser Auswärts-Punktekonto eröffnen.“ Talic: "Spekulieren bringt wenig" Trotz der 33 Punkte und der theoretischen Chance, tabellarisch weiter zu klettern, betrachtet Talic das Tableau nüchtern: „Die Tabellenspitze könnte sich in den nächsten Wochen, auch im Hinblick auf die Regionalliga-Meldung, durch die direkten Duelle noch enger zusammenschieben. Darüber zu spekulieren bringt aber wenig. Für uns geht es darum, auch auswärts gegen Top-Teams zu punkten – und Düren hat aktuell die viertstärkste Heimbilanz der Liga.“