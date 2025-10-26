Chance verpasst: Dachau 1865 verliert in Memmingen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 wollten sich von der Zitterzone absetzen. Doch beim FC Memmingen II gab es ein 1:3.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben – wie schon vor zwei Wochen in Stätzling – eine große Chance verpasst, sich ein gutes Stück von der Relegationszone zu entfernen. Gestern unterlagen sie beim Tabellen-16. FC Memmingen II 1:3.

Somit haben die Dachauer nach Abschluss der Vorrunde nur zwei mickrige Pünktchen zwischen sich und die Relega㈠tionsplätze gebracht. Und das nächste Spiel findet bei der deutlich stärkeren zweiten Mannschaft des Regional㈠ligisten Illertissen statt: Das große Zittern an der Jahnstaße geht also weiter.

Das Beständigste in der Saison der Mannschaft von Trainer Christian Doll ist die unglaubliche Unbeständigkeit. Mal eine Topleistung wie beim 0:0 gegen den souveränen Tabellenführer Schwabmünchen, dann darauf eine schmerzhafte Niederlage wie gegen die abstiegsbedrohten Memminger.

Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann stellte fest, dass die Mannschaft gestern schlichtweg zu spät angefangen habe, Fußball zu spielen. Memmingen bot in diesem Spiel allerdings auch personell alles auf, was aus dem Regionalligakader auch spielen durfte. „Wir hatten trotzdem genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen, aber individuelle Fehler bescherten uns die Niederlage“, so das Fazit von 65-Trainer Doll.

Gerade in den ersten zwanzig Minuten war Dolls Mannschaft am Drücker. Erst ab der 30. Minute kamen die Gastgeber besser in das Spiel. Dennoch hatten die guten Torchancen die Gäste. Möglichkeiten ergaben sich für Berkant Barin und Ruben Milla Nava nach einer Standardsituation.

Das 1:0 für Memmingen fiel, als viele Spieler gedanklich schon in der Kabine waren: Kenan Bajramovic überwand 65-Schlussmann Marco Jakob mit einem Schuss aus 16 Metern (43.). Der Torschütze bestrafte es, dass die Dachauer den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten. Das 2:0 folgte wieder zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt: In der 47. Minute schloss Luan Fusaro einen Konter erfolgreich ab. Eine Minute vorher hatte Dino Burkic das 1:1 auf dem Fuß, als er vollkommen allein im Sechzehner zum Abschluss kam.

Als die Dachauer immer besser in die Partie kamen und auf das Anschlusstor drängten, fiel das 3:0. Torschütze war wieder Bajramovic (82.). Das 3:1 durch John Haist, der aus dem Gewühl heraus in der 86. Minute traf, war dann nur noch Ergebniskosmetik.