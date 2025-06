Ba-Muaka Chance Simakala verlässt den VfL Osnabrück und schließt sich zur kommenden Saison dem aserbaidschanischen Erstligisten Araz-Naxçıvan PFK an. Der Verein bestätigte den Wechsel am Mittwoch, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Transfer endet die zweite VfL-Ära des 28-jährigen Offensivspielers.

Simakala war im Sommer 2024 erneut an die Bremer Brücke zurückgekehrt, nachdem er bereits zwischen 2021 und 2023 eine prägende Rolle im Trikot der Lila-Weißen gespielt hatte. In der Saison 2022/23 war er mit 19 Toren und neun Vorlagen maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt – sportlich wie atmosphärisch war es eine seiner stärksten Spielzeiten.

Die abgelaufene Spielzeit in der 3. Liga verlief hingegen wechselhaft: 23 Einsätze, acht Tore und zwei Vorlagen stehen für die Saison 2024/25 zu Buche. In der Rückrunde kam Simakala nur noch sporadisch zum Einsatz, blieb jedoch stets ein integraler Bestandteil des Teams.