„Chance für andere Spieler" – Hallbergmoos muss Ausfällen trotzen

Fabian Diranko vom VfB Hallbergmoos – Foto: Michalek

Die nächsten vier Gegner – Unterföhring, Kastl, Freilassing und Neuperlach – sitzen alle in der unteren Tabellenhälfte fest und müssen sich mehr oder weniger Richtung Abstiegsränge orientieren. Bei der überraschenden Niederlage in Karlsfeld erfuhr der VfB jedoch schmerzhaft, dass man auch gegen diese Vereine 100 Prozent benötigt, um sie zu besiegen.

Mit lediglich einem Punkt aus den vergangenen beiden Spielen hat der VfB Hallbergmoos in der Landesliga Südost etwas an Boden zur Spitze verloren – auch, wenn der Abstand mit sechs Zählern zum Zweiten Haching II noch im Rahmen ist. Angefangen mit dem Gastspiel beim FC Unterföhring (Samstag, 13.30 Uhr) kommt nun ein Paket von Gegnern, gegen die die Hallbergmooser eine Serie starten könnten – vielleicht sogar müssen.

In Unterföhring fehlt mit Christoph Mömkes, Moritz Sassmann und Emil Kierdorf eine komplette Achse von Führungsspielern. Trainer Andreas Giglberger jammert aber mit keiner Silbe und betont, „dass das nun die Chance für andere Spieler ist“. Im Sturmzentrum bekam gegen Murnau Julian Kristo die Chance und nutzte die auch. Er darf sich weiter in vorderster Front beweisen.

Auch nach dem Ausfall von Kierdorf ist im Angriff die Konkurrenz knackig. In Unterföhring ist Valentin Bamberger vorne die erste Alternative, wobei auch Tobias Krause die Rolle in der Mitte übernehmen könnte. Und dann wäre da auch noch Fabian Diranko. Die Verletzungsodyssee des Offensivspezialisten, den Trainer Giglberger immer „als unseren Winter-Neuzugang“ bezeichnet, ist nun beendet. Diranko nimmt schon wieder am Mannschaftstraining teil. Ein Auftritt in Unterföhring würde aber wohl noch zu früh kommen.

Mit der jüngsten Leistung beim 1:1 gegen Murnau war Giglberger trotz des Resultats zufrieden: „Die Basics haben gestimmt, die Intensität war top. Du musst als Spieler nach dem Match in den Spiegel schauen können, ohne dir etwas vorwerfen zu müssen.“ Während die Spieler also in den Spiegel schauten, verzichtete Giglberger auf den Tabellenblick. Er betont, dass man jetzt erst einmal die nächsten Spiele gewinnen müsse. Alles andere komme dann von allein.