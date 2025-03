Chance auf Überraschung vergeben - TuS unterliegt SG Fidei mit 1:3

Von einer „klaren Kiste“ werden viele vor dem Spiel ausgegangen sein. Der bärenstarke Tabellenführer aus der Fidei zu Gast in Platten, da wird zumindest der Sieger vorher schon feststehen…

Und genau so begann das Spiel. Es läuft die zweite Spielminute, Platten klärt eine Situation nicht früh genug, bringt sich am eigenen Strafraum in Bedrängnis und unterbindet den Angriff der Gäste letztlich nur durch ein Foulspiel 17 Meter vor dem Tor. Philipp Gulden legt sich den Ball zurecht und verwandelt den Freistoß halbhoch ins rechte Eck. Entgegen der bösen Ahnung eines manchen Besuchers warf der frühe Rückstand den TuS nicht aus der Bahn. Man egalisierte sich quasi mit dem Gegner und ließ im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit keine nennenswerte Gelegenheit mehr zu. Allerdings kam man selber auch nicht zu großen Chancen. Die beste war nach 21 Minuten ein Abschluss von Joel Neumann Morbach, der aber von einem Verteidiger vor der Linie geklärt wurde. So gingen beide Teams zwar nicht mit einem Klassenunterschied, aber trotzdem mit einer Führung für den Tabellenführer in die Kabinen.