Der MTV Dießen verlor von den letzten zehn Kreisklassen-Duellen nur eines unter Philipp Ropers. (Archivfoto) – Foto: Roland Halmel

Chance auf Kreisliga-Rückkehr in Dießen dank unverhofftem Höhenflug „Gute Stimmung auf und neben dem Platz“ Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 4 MTV Dießen

Der MTV Dießen liegt auf Platz vier. Spielertrainer Philipp Ropers verzichtet auf eine Kampfansage im Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga.

Der Jahresbeginn ist die Zeit der guten Vorsätze. Mehr Sport machen, sich gesünder ernähren oder mehr Zeit mit der Familie verbringen – das nehmen sich viele in Deutschland derzeit vor. Im Fußball ist die Zeit der guten Vorsätze hingegen eher im Sommer, wenn Ziele für die neue Spielzeit ausgerufen werden. Der Vorsatz der Fußballer des MTV Dießen war recht einfach: „Wir haben vor der Saison gesagt, wir legen den Fokus auf den Spaß“, erklärt der langjährige Spielertrainer Philipp Ropers. Zwei Jahre lang hatte der MTV in der Kreisliga gespielt, war in dieser Zeit „in allen Bereichen am Limit“, wie Ropers erklärt. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse habe man bewusst nicht den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel ausgerufen, sondern sich vor allem vorgenommen, für „gute Stimmung auf und neben dem Platz“ zu sorgen. Nach dem bisherigen Saisonverlauf ist Ropers mit der Umsetzung dieser Zielvorgabe zufrieden. „Wir hatten gute Trainingseinheiten, gute Spiele und eine gute Stimmung. Bei uns passt soweit alles“, sagt der 32-Jährige.

Der Atmosphäre mit Sicherheit zuträglich war dabei, dass auch die Resultate häufig stimmten. Nach einem etwas holprigen Start mit frühem Aus im Pokal und lediglich sechs Punkten aus den ersten vier Partien stabilisierte sich das Team, blieb achtmal in Folge ohne Niederlage – inklusive einiger Kantersiege – und kletterte in der Tabelle der Kreisklasse 4 immer weiter nach oben. Zum Ende der Hinrunde mussten die Dießener im Spitzenspiel gegen den SV Prittriching zwar noch eine weitere Pleite einstecken, mit neun Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen weisen sie aber dennoch eine mehr als ordentliche Bilanz auf. Sie sind mit 29 Punkten aktuell auf dem vierten Platz, als Teil einer Spitzengruppe von sechs Teams, die nur fünf Punkte trennen. Die Dießener haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die drei vor ihnen platzierten Teams SV Igling (30), SV Prittriching (31) und SV Hohenfurch (31).