Chance auf den goldenen Herbst

Der VfB Eppingen kann seine starke Form bestätigen, muss dafür aber an die Leistungsgrenze gehen. Es steigt das Gastspiel bei der U23 des FC-Astoria Walldorf, die nach der überraschenden 1:3-Pleite in Gommersdorf regelrecht auf Wiedergutmachung brennen wird. Sollten die Eppinger erneut erfolgreich sein, können sie sich angesichts des machbaren Restprogramms bis zur Winterpause für lange Zeit ganz vorne festsetzen. Anpfiff im Walldorfer Waldstadion ist am Samstag um 14 Uhr.

Die nahe Zukunft verspricht viel für den VfB. "Natürlich beschäftigen wir uns diese Woche nur mit Walldorf", sagt David Pfeiffer vor dem Gastspiel bei der U23 des Regionalligisten. Aber selbstverständlich weiß der VfB-Coach ganz genau, welch große Chance seine Mannschaft hat, wenn sie ihren derzeitigen Lauf bis zum Beginn der Winterpause fortsetzen kann. Er sagt: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Winter vorne dabei zu bleiben und so in die Rückrunde starten zu dürfen." Dann wäre nach oben alles drin.

In Walldorf wartet die für lange Zeit letzte Aufgabe bei einem Gegner aus der ersten Tabellenhälfte. "Sie haben aufgrund ihrer Altersstruktur Aufs und Abs drin, das ist ganz normal", will Pfeiffer die zurückliegende 1:3-Niederlage der Walldorfer in Gommersdorf nicht überbewerten. Es ist eher davon auszugehen, dass die Mannschaft von Andreas Kocher sehr motiviert für eine Wiedergutmachung ist.