Spielvorbericht
Chance auf Befreiungsschlag

Nach einem verheißungsvollen Start in die neue Thüringenliga-Saison mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist beim FC Saalfeld zuletzt Ernüchterung eingekehrt.

Vier Niederlagen in Folge mit insgesamt 15 Gegentoren ließen die Hoffnungen auf eine ruhigere Saison vorerst schwinden. Statt sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen, findet sich der FCS aktuell wieder in Regionen, die man eigentlich hinter sich lassen wollte.

„Wir müssen schon seit einigen Wochen aus verschiedensten Gründen – Verletzungen, Krankheit, berufliche Verpflichtungen oder Sperren – auf erfahrene Stammkräfte verzichten“, erklärt Dauerläufer Tim Stake, der bislang als einer der wenigen Konstanten alle sieben Ligaspiele über die volle Distanz absolviert hat. „Dadurch fehlt uns momentan etwas die Konstanz und Stabilität.“ Trotz der Negativserie sah Stake zuletzt auch positive Ansätze: „Die spielerische Linie war phasenweise da, aber gegen abgezockte Landesligamannschaften konnten wir das leider nicht in Zählbares ummünzen.“

In der vergangenen Pokalpause nutzte das Team die Gelegenheit, sich neu zu sortieren. Der Fokus lag dabei weniger auf taktischen Veränderungen als auf dem Miteinander. „In dieser schwierigen Phase geht es uns vor allem darum, über mannschaftliche Geschlossenheit mal wieder ein Erfolgserlebnis zu erarbeiten“, so Stake. „Wir wollen uns den Spaß und die Spielfreude zurückholen – das ist der Schlüssel, um defensiv stabiler zu werden und wieder Selbstvertrauen zu tanken.“

Mit dem SV Borsch 1925 reist am Wochenende ein Aufsteiger nach Saalfeld, der sich in der Thüringenliga erstaunlich schnell zurechtgefunden hat. Nur eine Niederlage aus sechs Spielen spricht für die gute Arbeit des Neulings, der mit mannschaftlicher Geschlossenheit und großer Einsatzbereitschaft überzeugt. „Wir erwarten einen sehr unbequemen, selbstbewussten Gegner und ein entsprechend kampfbetontes Spiel“, blickt Stake voraus. „Um etwas Zählbares mitzunehmen, bedarf es einer sehr disziplinierten Mannschaftsleistung inklusive eines gesunden Maßes an Galligkeit – vor allem auf unserem heimischen Geläuf.“

Die Saalfelder hoffen, dass ihnen genau diese Tugenden helfen, den Negativtrend zu stoppen und vor heimischem Publikum wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Ein Punktgewinn gegen den formstarken Aufsteiger wäre nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein wichtiges Signal.

André HofmannAutor