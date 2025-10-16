Chance auf Befreiungsschlag

Vier Niederlagen in Folge mit insgesamt 15 Gegentoren ließen die Hoffnungen auf eine ruhigere Saison vorerst schwinden. Statt sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen, findet sich der FCS aktuell wieder in Regionen, die man eigentlich hinter sich lassen wollte.

„Wir müssen schon seit einigen Wochen aus verschiedensten Gründen – Verletzungen, Krankheit, berufliche Verpflichtungen oder Sperren – auf erfahrene Stammkräfte verzichten“, erklärt Dauerläufer Tim Stake, der bislang als einer der wenigen Konstanten alle sieben Ligaspiele über die volle Distanz absolviert hat. „Dadurch fehlt uns momentan etwas die Konstanz und Stabilität.“ Trotz der Negativserie sah Stake zuletzt auch positive Ansätze: „Die spielerische Linie war phasenweise da, aber gegen abgezockte Landesligamannschaften konnten wir das leider nicht in Zählbares ummünzen.“

In der vergangenen Pokalpause nutzte das Team die Gelegenheit, sich neu zu sortieren. Der Fokus lag dabei weniger auf taktischen Veränderungen als auf dem Miteinander. „In dieser schwierigen Phase geht es uns vor allem darum, über mannschaftliche Geschlossenheit mal wieder ein Erfolgserlebnis zu erarbeiten“, so Stake. „Wir wollen uns den Spaß und die Spielfreude zurückholen – das ist der Schlüssel, um defensiv stabiler zu werden und wieder Selbstvertrauen zu tanken.“