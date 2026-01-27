Cham/Schwandorf: 70 Prozent für Abschaffung der Zeitstrafe

Im Fokus des Kreistags stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene. Der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Werner Mages ist ohne Gegenstimme wiedergewählt worden. Der Pemflinger geht damit in seine zweite Amtszeit an der Spitze des Fußballkreises Cham/Schwandorf. Ebenso wurde auch Karl Helmberger als Kreis-Jugendleiter wiedergewählt. Neu im Kreis-Ausschuss vertreten sind Alfons Hirzinger als Kreis-Spielleiter und Nachfolger von Ludwig Held – er trat nicht mehr zur Wahl an – sowie Sonja Theierl als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Markus Pongratz ist von den Schiedsrichtergruppen als neuer Kreis-Schiedsrichterobmann vorgeschlagen und jetzt auch von den Delegierten des Kreistags bestätigt worden. Josef Weingärtner als alter und neuer Kreis-Sportgerichts-Vorsitzender sowie ein noch zu benennender Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.







Der in Neunburg vorm Wald gewählte Kreis-Ausschuss Cham/Schwandorf: (von links) Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml, Kreis-Spielleiter Alfons Hirzinger, Kreis-Schiedsrichterobmann Markus Pongratz, Kreis-Vorsitzender Werner Mages, Kreis-Beauftrage für Frauen- und Mädchenfußball Sonja Theierl, Kreis-Sportgerichtsvorsitzender Josef Weingärtner, Kreis-Jugendleiter Karl Helmberger, BFV-Präsident Christoph Kern. – Foto: Timmy Joe Schlesinger/BFV





Neben der Wahl der neuen Führungscrew waren die Teilnehmer des Kreistags auch dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe. So wurde im Spielkreis Cham/Schwandorf abgestimmt:



1. Die Vereine konnten darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll. Ergebnis: 91,7 Prozent stimmten für die Beibehaltung der Verlängerung. 8,3 Prozent waren für eine Abschaffung.



2. Zudem ist abgefragt worden, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel. 87,3 Prozent stimmten gegen die Einführung einer automatischen Spielersperre nach einer Gelb-Roten Karte. 12,7 Prozent waren für die Einführung.



3. Schließlich ist ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt worden – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Hier sprachen sich 70,4 Prozent dagegen aus und 29,6 Prozent dafür.



Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.





Der vom SV Michelsdorf eingebrachte und von weiteren Vereinen unterstützte Antrag, das Aufstiegsrecht für Spielgemeinschaften (SG) im Herrenbereich analog zur Jugendregelung anzupassen und künftig den Aufstieg bis in die Bezirksliga zu ermöglichen, ist von den Delegierten des Kreistags Cham/Schwandorf mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden.





Im Rahmen der aktuellen Hallenmeisterschaften Cham/Schwandorf hatten die Vereine Gelder für die BFV-Sozialstiftung gesammelt. Ein entsprechender Scheck in Höhe von 660 Euro ist jetzt beim Kreistag an Jürgen Faltenbacher, den Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes der BFV-Sozialstiftung, übergeben worden. Im Rahmen des Kreistags sind zudem zwei neue Ehrenmitglieder für den Bezirk Oberpfalz ernannt worden: Georg Höcherl, der seit 1998 das Amt des Kreis-Ehrenamtsbeauftragten innehatte und Karl-Heinz Späth, seit 1998 und bis zuletzt in verschiedenen Funktionen im Schiedsrichterbereich tätig - vom Schiedsrichter-Gruppenlehrwart bis hin zum Kreis-Schiedsrichterobmann. Ein weiteres Highlight des Kreistags war die Auszeichnung des FC Altrandsberg sein, der bei der Neuauflage des DFB-Punktespiels als einer der ersten Vereine im Freistaat den „Platin-Status“ erreicht hat. Der Verein darf sich über ein Premium-Trainings-Paket freuen.