Champions League und Nationalspieler: Das machen die Drittligameister des FC Bayern heute

Jamal Musiala, Joshua Zirkzee und Nicolas Kühn. Wo spielen die Offensivtalente der Bayern II-Meistermannschaft von 2020 heute?

Die Meistermannschaft der kleinen Bayern löste sich in den folgenden Jahren mehr und mehr auf. Bei weitem nicht jeder, der früheren Toptalente konnte dabei sein Potenzial bestätigen. Während heutzutage die einen in der Champions-League treffen – unter anderem auch gegen den FC Bayern selbst – genießen andere ihren Karriereabend im bayrischen Amateurfußball.

München - 76 Tore standen für den FC Bayern II auf der Endabrechnung des 3. Liga -Klassements im Juli 2020. Das Ergebnis: Die Bayern-Amateure landen auf Platz eins der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball, sind Meister und lassen gestandene Traditionsvereine hinter sich.

Die Laufwege der Münchner Defensivspezialisten finden Sie in Teil eins des Artikels. Nachfolgend Teil zwei der Serie mit den Offensivspezialisten von 2020:

Oliver Batista-Meier: Batista Meier, der 2019/20 parallel zur zweiten Mannschaft noch in der U19 aktiv war, landete nach Leihen in der Niederlande und Schweiz beim SSV Ulm. Nach einer soliden Saison blieb er in der 2. Bundesliga und wechselte diesen Sommer vom Absteiger zu Preußen Münster.

Taylor Booth: Booth darf sich dank zweier Kurzeinsätze Meister der 3. Liga nennen. Nach dem Titel und zwei weiteren Saisons für den Bayerns Nachwuchs wechselte er in die Eredivisie zum FC Utrecht, wo er nach starken Leistungen zum Fanliebling avancierte. Im vergangenen Winter zahlte Twente Enschede zwei Millionen Euro Ablöse für den US-Amerikaner.

Michael Cuisance: Im Jahr 2019 mit großen Erwartungen aus Gladbach gekommen, enttäuschte Cuisance bei den Bayern-Profis. Nach einer erfolglosen Leihe zu Olympique Marseille verließ er München in Richtung Venedig. Von dort aus zog es ihn, nach Gastauftritten zu Sampdoria Genua und Osnabrück, im Sommer 2024 zu Hertha BSC in die 2. Bundesliga.

Woo-yeong Jeong: Mit dem Südkoreaner Jeong hat es ein weiterer Bayern-II-Spieler in die Bundesliga geschafft. Nachdem er 2019/20 lediglich per Leihe in München war, kehrte er in der Folgesaison wieder zum SC Freiburg zurück. Vom Breisgau ging es nach einem starken Bundesligajahr zum VfB Stuttgart zur Wiedervereinigung mit Trainer Sebastian Hoeneß. Im vergangenen Sommer wechselte Jeong mangels Einsatzzeiten zu Union Berlin.

Timo Kern: Eine Legende und langjähriger Kapitän der Bayern Amateure. Timo Kern blieb den Bayern nach dem Meistertitel treu und beendete nach fünf weiteren Saisons im roten Dress im Winter 2024 seine Karriere.

Jamal Musiala: Der wahrscheinlich beste Spieler des Kaders von 2019/20. In der Meistersaison als 17-Jähriger mit acht Kurzeinsätzen, bevor er zu den Profis befördert wurde. Der Weg danach ist bekannt: Stammspieler und Publikumsliebling bei Bayerns Profis und gemeinsam mit Florian Wirtz die Starfigur der deutschen Nationalmannschaft. Fällt nach seiner Horror-Verletzung im Klub-WM-Viertelfinale lange aus.

Torben Rhein: Der ehemalige U19-Kapitän konnte sich bei den Bayern nie ganz durchsetzen. Nach einer Leihe zu Austria Lustenau wechselte er im Sommer 2024 zum FC Emmen in die Niederlande.

Sarpreet Singh: Der Neuseeländer hat den wohl exotischsten Weg hinter sich. Nach einer starken Drittliga-Saison im Meisterkader ging es für Sarpreet Singh auf den Stationen 1. FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg und Hansa Rostock quer durch die 2. Bundesliga. Nach einem Jahr in der zweiten portugiesischen Liga bei UD Leiria, spielt der Neuseeländer künftig für FK TSC in Serbien.

Angelo Stiller: Sebastian Hoeneß liebt ihn, Hansi Flick wollte ihn nicht. Angelo Stiller wechselte nach einer weiteren Saison in der dritten Liga, mangels Perspektive bei den Bayern, ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Nachdem Trainer Hoeneß 2023 in Stuttgart angeheuert hatte, ging es auch für Stiller zum VfB, wo er als Stammspieler Pokalsieger wurde und sich aufs Radar der Nationalmannschaft spielte.

Dennis Waidner: Nach sporadischen Einsatzzeiten bei den Bayern Amateuren wechselte Dennis Waidner zuerst zu den Würzburger Kickers und anschließend weiter nach Unterhaching. Nach dem Abstieg der Vorstädter heuerte Waidner im Sommer beim SC Verl an.

Maximilian Welzmüller: Auch für Maximilian Welzmüller ging es nach dem Kapitel Bayern Amateure weiter zu Unterhaching. Im Sommer 2024 beendete er seine Karriere.

Paul Will: Für Paul Will hieß die Station nach Bayern Dynamo Dresden. Nach vier Saisons und einem Abstieg im Osten zog es ihn im Sommer 2024 weiter zum SV Darmstadt 98.

Maximilian Zaiser: Zaiser wechselte nach einem weiteren Bayern-Jahr zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Von dort aus ging es für ihn über Würzburg weiter zu den Stuttgarter Kickers, wo der mittlerweile 26-Jährige in der Regionalliga spielt.

Marcel Zylla: Zylla wechselte nach Polen. Für knapp vier Jahre spielte er dort für Ekstraklasa-Club Slask Wroclaw, bevor der zwischenzeitlich Vereinslose in Polens dritter Liga landete.

Der Angriff: Arp zurück in der Bundesliga – Kühn und Tillmann in der Champions-League

Fiete Arp: Ein weiterer Spieler, auf dem viele Hoffnungen lagen. Arp konnte sich aber nie beim FC Bayern durchsetzen. Nach einer Saison in der 3. Liga und ohne Einsätze für die Bayern-Profis ging es für Arp zu Holstein Kiel. Im Norden überzeugte er als Stammspieler und stieg mit den Störchen 2024 in die Bundesliga auf. Nach dem Abstieg vergangene Saison überraschte Arp im Sommer mit einem Wechsel zu Dänemark-Club Odense BK.

Leon Dajaku: Leon Dajaku ist seit Bayerns Drittligatitel auf Reisen durch Europa. Nach einem Wechsel zu Union Berlin ging es für den Ex-Stuttgarter auf die Insel zum AFC Sunderland. Über eine Leihstation beim FC St. Gallen in der Schweiz landete Dajaku bei Hajduk Split in Kroatien. Von März 2025 bis Juli war der 23-Jährige beim FC Sharjah in den VAE unter Vertrag.

Nicolas Kühn: Zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat Nicolas Kühn. Nach einer weiteren Saison bei den Amateuren und anschließenden Stationen in Aue und bei Rapid Wien, überragte Kühn bei Celtic Glasgow und traf beim direkten Duell mit dem FCB in der Allianz-Arena. Im Sommer wechselte Kühn für 19 Millionen Euro zu Como in die Serie A.

Alexander Nollenberger: Nollenberger wechselte von den Bayern Amateuren zur SpVgg Bayreuth und weiter zum 1. FC Magdeburg. In der 2. Bundesliga ist der 28-Jährige Stammspieler.

Jannik Rochelt: Rochelt ist aktuell Teil des Profikaders von Hannover 96. Nach seinem Abgang vom FC Bayern spielte er für zwei Saisons beim SSV Ulm in der Regionalliga, bevor er mit guten Leistungen beim SV Elversberg auf sich aufmerksam machte und von Hannover in die 2. Bundesliga geholt wurde.

Malik Tillman: Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Talent Timothy Tillman ist der neue Hoffnungsträger von Bayern-Konkurrent Leverkusen. Nach einer Leihe an die Glasgow Rangers verkauften die Bayern Tillmann für zwölf Millionen Euro an PSV Eindhoven. Nach starken Leistungen in der Eredivisie zahlte Bayer Leverkusen im Sommer 35 Millionen Euro für den US-Nationalspieler. Der FCB hatte eine Rückkaufoption, zog diese jedoch nicht.

Kwasi Okyere Wriedt: Der Torschützenkönig der Meistersaison: Kwasi Okyere Wriedt, meistens nur „Otschi“ genannt, wechselte nach seinen 24 Toren in der 3. Liga zunächst zu Willem II in die Eredivisie. Über Holstein Kiel landete der Ghanaer beim VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Seine Torquote konnte er aber nicht aufrechterhalten, wodurch Wriedt nach Stationen in der Türkei bei Alemannia Achen landete.

Joshua Zirkzee: Der junge Niederländer machte noch in der Meistersaison 2020 als Torjäger für die Profimannschaft auf sich aufmerksam. Im Sommer 2022 gaben ihn die Bayern nach Leihen zu Parma und Anderlecht für 27 Millionen Euro nach Bologna ab. Im Sommer 2024 klopfte Manchester United an und legte 42,5 Millionen Euro für den niederländischen Nationalspieler hin. Nach einer durchwachsenen Debütsaison steht Zirkzee dort in der Kritik.

(Tobias Höllrich/qw)