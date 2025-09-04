Im Champions League Finale 2010 wurde die damals 17-jährige Anna Felicitas Sarholz zur Matchwinnerin. – Foto: Imago / Oliver Schneider

Champions-League-Siegerin steht in der Regionalklasse im Tor Regionalklasse 2 +++ Das neu gegründete Teams des Oranienbaumer SV Hellas hat eine prominente Keeperin Verlinkte Inhalte Fr.-RKL 2 Sachsen-Anh Oranienbaum Anna Felicitas Sarholz

Am 20. Mai 2010 trug sich Anna Felicitas Sarholz für immer in die europäischen Fußball-Geschichtsbücher ein. Im Finale der UEFA Women's Champions League wurde die Torhüterin an diesem Abend zur Matchwinnerin. 15 Jahre später steht die 33-Jährige in der Frauen-Regionalklasse in Sachsen-Anhalt zwischen den Pfosten.

Am vergangenen Wochenende gab Sarholz ihr Pflichtspiel-Debüt für die Frauen des Oranienbaumer SV Hellas, die sich neu gegründet hatten und ihre erste Saison in der Kleinfeld-Regionalklasse bestreiten. Zwischen den Pfosten des neuen Teams steht eine ehemalige Profispielerin, eine dreifache Deutsche Meisterin, U17-Europameisterin und Champions-League-Siegerin. Zum FuPa-Profil: >> Anna Felicitas Sarholz

Beim 1. FFC Turbine Potsdam schaffte Sarholz, die im Nachwuchs zuvor für den SV Germania Roßlau gespielt hatte, im Jahr 2009 den Sprung zu den Frauen. Insgesamt 41 Mal stand sie in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Ihre größte Sternstunde erlebte die Keeperin allerdings im Mai 2010. Im Finale der Champions League gegen Olympique Lyon ging es für Turbine Potsdam ins Elfmeterschießen. In diesem wehrte die damals 17-jährige Sarholz zwei Schüsse ab - und traf darüber hinaus noch selbst. 15 Jahre später geht es nicht mehr um große europäische Titel, sondern nur noch um den Spaß am Fußball. Bei der jungen Mannschaft des Oranienbaumer SV Hellas möchte Sarholz - inzwischen im Rettungsdienst tätig, mit einer Fußball- und Torwartschule selbstständig und in Dessau wohnhaft - ihre Erfahrungen weitergeben. Der Auftakt allerdings war noch nicht von Erfolg gekrönt: Mit 1:6 unterlagen die Hellas-Frauen zum Saisonstart der Regionalklasse 2 dem SV Germania Maasdorf.