Champions League Sieger für Tiefenbach Kreisliga Sinsheim +++ Die Vereinsfarben bleiben gleich, dafür geht es sieben Ligen tiefer von red. · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Niklas Süle wechselt zum SV Tiefenbach.

Dem SV Tiefenbach ist der Transfercoup des Sommers gelungen. Ab sofort trägt Niklas Süle das schwarz-gelbe Trikot des Sinsheimer Kreisligisten.

Der frühere Champions League Sieger - 2020 mit dem FC Bayern München - kehrt in den Kraichgau zurück, wo in seinen Jahren als Nachwuchstalent bei der TSG Hoffenheim den Durchbruch im Profifußball geschafft hat. Über Bayern ging es später zu Borussia Dortmund, wo er zum Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet hat. Als langjähriger Nationalspieler blickt der 30-Jährige auf eine sehr erfolgreiche Laufbahn zurück, die ihr nun im Amateurbereich ausklingen lassen möchte.

"Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben - dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist. Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können", sagte Süle bei Sky Sport. Man darf gespannt sein, ob der Innenverteidiger in der Kreisliga vielleicht eine offensivere Position einnehmen wird. In Tiefenbach trifft er jedenfalls auf eine eingespielte und erfolgreiche Mannschaft, die erst im vergangenen Sommer nach mehreren Jahrzehnten in der Kreisklasse A den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hat.