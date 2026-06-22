„Champions-League-Modus“: Neuried startet mit neuem Trainer-Duo Kreisliga-Fußball von Kilian Drexl · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Künftig gemeinsam verantwortlich für das Neurieder Kreisliga-Team: der bisherige Interimstrainer Robert Schöttl (r.) und der bisherige U19-Trainer Stefan Simic. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Neuried hatte nach acht sieglosen Partien in akuter Abstiegsgefahr gesteckt. Nun bleiben Interimstrainer und sein neuer Partner bis 2027.

Neuried – Ursprünglich hatte Robert Schöttl das Traineramt bei den Kreisliga-Fußballern des TSV Neuried im vergangenen Winter nur interimsweise übernommen. Aus einem Engagement als Feuerwehrmann wurden letztendlich knapp vier Monate. Nun haben Verein und Übungsleiter die Zusammenarbeit sogar auf die kommende Spielzeit 2026/27 ausgeweitet. „Der Austausch mit der Mannschaft und den Verantwortlichen hat ergeben, dass es sehr gut passt“, sagt Schöttl. „Deshalb war für mich klar: Wenn es die Möglichkeit gibt, bleibe ich hier.“ Er wird die Mannschaft in Zukunft jedoch nicht allein betreuen. Fest an seine Seite rückt der bisherige U19-Coach Neurieds, Stefan Simic. Die beiden Übungsleiter werden als gleichgestelltes Trainergespann fungieren. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde hatte Simic seinen Kollegen neben seiner Tätigkeit in der U19 nach Möglichkeit unterstützt. „Die beiden haben nicht nur einen guten Draht zur Mannschaft, sondern verstehen sich auch untereinander auf menschlicher Ebene“, betont Abteilungsleiter Martin Trissler. Nachdem Schöttl das Amt inmitten der Wintervorbereitung kurzfristig von seinem Vorgänger Thomas Hiechinger übernommen hatte, zeichnete sich zunächst noch keine sportliche Erfolgsgeschichte ab. Die Neurieder konnten keine der ersten acht Partien des Jahres gewinnen, gingen dabei fünfmal als Verlierer vom Platz und gerieten in akute Abstiegssorgen. Jedoch hatten die Würmtaler in dieser Phase auch mit massiven Verletzungs- und Personalsorgen zu kämpfen. „Das konnten wir nicht kompensieren“, blickt Schöttl zurück.

Neuried setzt auf Beständigkeit – Robert Schöttl startet mit „positivem Bauchgefühl“ in die Vorbereitung Erst mit Rückkehr mehrerer Leistungsträger gegen Saisonende gelang es den TSV-Fußballern, ihr tatsächliches Potenzial unter Beweis zu stellen. Aus den letzten vier Partien holten sie starke zehn Punkte und sicherten auf den letzten Drücker noch überraschend den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga. „Zum Schluss waren dann auch die Ergebnisse da. Man hat gespürt, dass die Trainer die Mannschaft erreichen“, erklärt Trissler, der beim TSV Neuried in Zukunft wieder auf „mehr Beständigkeit“ setzen will. Auch deshalb habe sich die sportliche Kommandobrücke um den Abteilungsleiter und den Sportlichen Leiter, Oliver Beer, gegen externe Optionen entschieden. „Es gab durchaus Kandidaten, die sich bei uns etwas hätten vorstellen können“, verrät Trissler. Auch in Sachen Kaderbesetzung deutet sich an der Parkstraße wieder eine gewisse Kontinuität an: Trotz der in Summe durchwachsenen Saison bleibt der Mannschaftskern wohl erhalten. Nach dem Bezirksliga-Abstieg im Vorjahr war noch eine regelrechte Spielerflucht über den TSV Neuried hereingebrochen. „Diesmal wird es keinen Komplett-Umbruch geben. Viele Stammspieler bleiben“, kündigt Schöttl an. Jedoch wolle man Lehren aus der vergangenen Spielzeit ziehen und sich in der Breite besser aufstellen. In den Fokus rücken dabei auch mindestens sieben Nachwuchsspieler, die fest in die erste Mannschaft integriert werden sollen. Besonders Stefan Simic kennt die Stärken der Talente und pflegt ein gutes Verhältnis zu seinen Schützlingen – ein Hauptargument für die Beförderung des U19-Coachs. „Sie haben eine gute fußballerische Ausbildung genossen. Trotzdem müssen wir ihnen Zeit geben“, sagt Abteilungsleiter Trissler.