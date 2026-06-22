Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
"Champions-League-Modus": Die Ligeneinteilung im Kreis München
Die Ligeneinteilung
von Michel Guddat · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Die Münchner Kreisliga-Teams spielen in der kommenden Saison im Champions-League-Modus. – Foto: Sven Leifer
Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die Ligeneinteilung im Kreis München.
Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Dabei geht die Kreisliga in einem ganz neuen Format an den Start. Statt drei Kreisligen, gibt es eine große Liga bestehend aus 40 Teams.
Der Spielbetrieb umfasst insgesamt 24 Spieltage, wobei jedes Team genau zwölf Heimspiele und zwölf Auswärtsspiele bestreitet. Das klassische Prinzip mit Hin- und Rückspielen gegen dieselben Gegner wird dabei aufgegeben.
Am Ende der Saison werden alle 40 Mannschaften in einer gemeinsamen Gesamttabelle gewertet. Wer dabei einen der ersten drei Plätze belegt, steigt direkt in die Bezirksliga auf. Die Teams auf den Rängen vier bis sieben haben noch die Möglichkeit, über eine Relegation den Aufstieg zu schaffen. Die Plätze acht bis 21 bedeuten den Klassenerhalt in der Kreisliga. Die neun Mannschaften am Ende der Tabelle steigen direkt in die Kreisklasse ab. Die Plätze 22-31 spielen in der Relegation um die Kreisliga. In der darauffolgenden Saison soll es zwei Kreisliga-Staffeln mit insgesamt 30 Mannschaften geben.