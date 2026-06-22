"Champions-League-Modus": Die Ligeneinteilung im Kreis München

Am Ende der Saison werden alle 40 Mannschaften in einer gemeinsamen Gesamttabelle gewertet. Wer dabei einen der ersten drei Plätze belegt, steigt direkt in die Bezirksliga auf. Die Teams auf den Rängen vier bis sieben haben noch die Möglichkeit, über eine Relegation den Aufstieg zu schaffen. Die Plätze acht bis 21 bedeuten den Klassenerhalt in der Kreisliga. Die neun Mannschaften am Ende der Tabelle steigen direkt in die Kreisklasse ab. Die Plätze 22-31 spielen in der Relegation um die Kreisliga. In der darauffolgenden Saison soll es zwei Kreisliga-Staffeln mit insgesamt 30 Mannschaften geben.