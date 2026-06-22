 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

"Champions-League-Modus": Die Ligeneinteilung im Kreis München

Die Ligeneinteilung

von Michel Guddat · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Die Münchner Kreisliga-Teams spielen in der kommenden Saison im Champions-League-Modus.
Die Münchner Kreisliga-Teams spielen in der kommenden Saison im Champions-League-Modus. – Foto: Sven Leifer

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Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kreisliga 3
Kreisklasse 1
Kreisklasse 2

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die Ligeneinteilung im Kreis München.

Soeben wurden noch in hitzigen Relegationsspielen die letzten Plätze der Ligen ausgespielt und damit die Saison 2025/26 beendet. Wenige Tage später gehen die Blicke bereits wieder in Richtung Spielzeit 2026/27. Dabei geht die Kreisliga in einem ganz neuen Format an den Start. Statt drei Kreisligen, gibt es eine große Liga bestehend aus 40 Teams.

Der Spielbetrieb umfasst insgesamt 24 Spieltage, wobei jedes Team genau zwölf Heimspiele und zwölf Auswärtsspiele bestreitet. Das klassische Prinzip mit Hin- und Rückspielen gegen dieselben Gegner wird dabei aufgegeben.

Am Ende der Saison werden alle 40 Mannschaften in einer gemeinsamen Gesamttabelle gewertet. Wer dabei einen der ersten drei Plätze belegt, steigt direkt in die Bezirksliga auf. Die Teams auf den Rängen vier bis sieben haben noch die Möglichkeit, über eine Relegation den Aufstieg zu schaffen. Die Plätze acht bis 21 bedeuten den Klassenerhalt in der Kreisliga. Die neun Mannschaften am Ende der Tabelle steigen direkt in die Kreisklasse ab. Die Plätze 22-31 spielen in der Relegation um die Kreisliga. In der darauffolgenden Saison soll es zwei Kreisliga-Staffeln mit insgesamt 30 Mannschaften geben.

Die Ligeneinteilung im Kreis München:

Champions-League-Modus Kreisliga:

  • SV Lohhof
  • SV Olympiadorf München
  • TSV 54 DJK München
  • TSV 1877 Ebersberg
  • FC Stern München
  • TSV Trudering München
  • FC Teutonia München
  • SC Baldham Vaterstetten
  • TSV Allach 09 München
  • TSV Oberpframmern
  • FC Schwabing München II
  • SpVgg Haidhausen
  • FSV Harthof München
  • TSV Grasbrunn Neukeferloh
  • SV Akgüney Spor München
  • TSV 1860 München III
  • SV Gartenstadt München
  • SV Sulzemoos
  • SV Günding
  • FC Fürstenried
  • SV Helios Dagelfing
  • SV Waldeck München II
  • TSV Poing
  • DJK München Pasing
  • SV München Untermenzing II
  • TSV Steinhöring
  • TSV Ottobrunn
  • TSV Moosach Hartmannshofen
  • FC Neuhadern
  • TSV Waldtrudering
  • TSV Gräfelfing
  • TSV Großhadern
  • TSV München Solln
  • SV Weichs
  • SC Grüne Heide Ismaning
  • TSV Dachau 1865 II
  • TSV Neuried
  • SV Zamdorf München
  • TSV Eintracht Karlsfeld II
  • SpVgg Feldmoching

Kreisklasse 1:

  • SV Niederroth
  • TSV Indersdorf
  • TSV Hilgertshausen
  • SV Ampermoching
  • SpVgg Erdweg
  • SV Haimhausen
  • TSV Schwabhausen
  • SV Petershausen
  • TSV Bergkirchen
  • A.E. Galan. Dachau
  • SV Odelzhausen
  • FC Tandern
  • TSV Arnbach
  • 1.FC Kollbach

Kreisklasse 2:

  • SV Riedmoos e.V
  • FC Fasanerie-Nord
  • FC Eintracht München
  • SV Türkspor Allach
  • SV Istiklal Mchn
  • SV Italia München
  • SV N Lerchenau II
  • SC Inhauser Moos
  • SV Lohhof II
  • FC Phönix Schleißheim
  • FC Alte Haide-DSC II
  • VfR Garching II
  • FV Birkenhof-Eschenried
  • TSV Milbertshofen

Kreisklasse 3:

  • SV München Laim
  • FC Anadolu Bayern
  • Münchner Kickers
  • FC Espanol
  • (SG) ESV Neuaubing/FC Georgia
  • SV Aubing München II
  • TSV Großhadern II
  • SpFrd. Pasing München
  • SV Planegg-Krai. II
  • ESV München
  • TSV Forstenried
  • DJK Pasing II
  • TSG Pasing
  • TSV Solln II

Kreisklasse 4:

  • MSV Bajuwaren U23
  • SpVgg Thalkirchen
  • SC München
  • SpVgg 1906 Haidhausen II
  • FC Hertha München
  • SV Pullach II
  • TSV 1860 München IV
  • TSV Turnerbund München
  • FC Croatia 1970 München
  • SV München West II
  • BSC Sendlind München
  • FT München-Gern
  • SC Amicitia München

Kreisklasse 5:

  • SV-DJK Taufkirchen
  • ESV München-Ost
  • FC Biberg I
  • N.K. Hajduk München
  • Fortuna Unterhaching
  • TSV München-Ost
  • FC Phönix München II
  • FC Alte Haide - DSC
  • FC Niksar Spor
  • SVN München II
  • FC Rot-Weiß Oberföhring
  • DJK Sportbund München Ost
  • SK Sribija München
  • FC Alemania München

Kreisklasse 6:

  • TSV Grafing
  • TSV Feldkirchen
  • SV Hohenlinden
  • FC Dreistern NT
  • ATSV Kirchseeon
  • FC Markt Schwaben
  • SpVgg Höhenkirchen
  • Putzbrunner SV
  • TSV Zorneding II
  • TSV Haar
  • VfB Forstinning II
  • ASV Glonn
  • FC Anzing-Parsdorf
  • SV Dornach II

A-Klasse 1:

  • SC Vierkirchen
  • ASV Dachau II
  • TSV Altomünster
  • SpVgg Hebertshausen
  • SC Lerchenauer See
  • TSV Dachau 1865 III
  • TSV Eintracht Karlsfeld III
  • SV Lochhausen München
  • TSV Allach 09 II
  • TSV Arnbach II
  • SpVgg Kammerberg II
  • TSV Indersdorf II
  • SpVgg Röhrmoos-Groß.

A-Klasse 2:

  • FC Hochbrück
  • VfB Sparta München
  • FT München-Gern II
  • SV Olympiadorf München II
  • TSV Moosach-Hartmannsh. II
  • SV Am Hart München
  • FC D. Griechen Pontos
  • SV Riedmoos e.V 1959 II
  • FC Fasanerie-Nord II
  • FC Türk Sport Garching II
  • FC Teutonia München II
  • FC Eintracht München II
  • SC Grüne Heide II

A-Klasse 3:

  • TSV Gräfelfing II
  • FC Neuhadern II
  • TSV Forstenried II
  • Herakles SV
  • FC Posavina München e.V
  • SV Sentilo-Blumenau
  • DJK Pasing III
  • FC Mainaustrasse
  • NK Dinamo München
  • FC Olympia Moosach
  • SV Olympiadorf M. III
  • FC Ukraine München
  • FC Muschetarii

A-Klasse 4:

  • SC Amicitia München II
  • SV 1880 München
  • FC Hellas
  • FC Hertha München II
  • SV München West III
  • FC Wacker München II
  • Munich Irish Rovers FC
  • SC München II
  • SC München Süd
  • SpVgg Thalkirchen II
  • BSC Sendling München II
  • FC Sportfreunde
  • FC Bosna H. München

A-Klasse 5:

  • SV Polonia München
  • SK Srbija München II
  • FC Stern München II
  • SV Helios-Daglfing II
  • TSV München-Ost II
  • SV Internationale Taufkirchen
  • TSV Trudering München II
  • SV Akgüney Spor München II
  • FC Unterföhring II
  • ESV München-Ost II
  • SV Waldperlach II
  • SV K. Kermelikspor
  • SC Arcardia Messestadt

A-Klasse 6:

  • Kirchheimer SC II (U23)
  • SC Baldham-Vaterstetten II
  • TSV Ottobrunn II
  • TSV Egmating
  • TSV Waldtrudering II
  • FC Aschheim II
  • TSV Grafing II
  • (SG1) Moosach/Bruck
  • FC Anzing-Parsdorf II
  • TSV 1877 Ebersberg II
  • TSV Zorneding III
  • TSV Poing II (U23)
  • TSV Hohenbrunn

B-Klasse 1:

  • TSV Schwabhausen II
  • SV Ampermoching II
  • SV Haimhausen II
  • TSV Hilgertshausen II
  • SV Sulzemoos II
  • SV Günding II
  • SV Niederroth II
  • TSV Bergkirchen II
  • SV Weichs II
  • (SG) Gerberau / Ludwigsfeld
  • SC Inhauser Moos II

B-Klasse 2:

  • FC Hochbrück II
  • RW Tunesien München
  • ESV M.-Freimann
  • SV WBAM
  • SV N Lerchenau III
  • SV Italia München II
  • FC Maroc München
  • FV Hansa Neuhausen
  • VfB Sparta München II
  • SpVgg Feldmoching II
  • SV Allach 1949 München

B-Klasse 3:

  • Spfrd BIH München
  • MTV München II
  • FC Husaria München
  • TSV Neuried II
  • FC Anadolu Bayern II
  • ESV München II
  • TSG Pasing II
  • DJK Würmtal
  • FC Ukraine München II
  • DJK Pasing IV
  • FC Kosova München II

B-Klasse 4:

  • Latino Munich SV
  • TSV München Solln III
  • FC Viktoria München
  • FC Croatia 1970 München II
  • FC Alemania München II
  • FC Fürstenried II
  • TSV Turnerbund M. II
  • SV München West IV
  • FC Espanol II
  • FC Wacker München III
  • SV Italia München III

B-Klasse 5:

  • Centro Argentino
  • SC Bogenhausen
  • FC Rot-Weiß Oberföhring II
  • DJK Fasangarten
  • FC Niksar Spor II
  • SV Zamdorf München II
  • SV-DJK Taufkirchen II
  • SV Schlösselgarten
  • TSV Trudering München III
  • DJK Sportbund Ost II
  • SV Schwarz-Weiß 1931 M.

B-Klasse 6:

  • TSV Steinhöring II
  • SpVgg Höhenkirchen II
  • FC Biberg II
  • Kirchheimer SC III
  • SV Heimstetten II
  • VfB Forstinning III
  • TSV Egmating II
  • SpVgg Unterhaching III
  • (SG 2) Grasbrunn II / Haar II
  • SV Hohenlinden II
  • TSV Oberpframmern II
  • ATSV Kirchseeon II

C-Klasse 1:

  • SV Türk Dachau
  • TSV Eintracht Karlsfeld IV
  • SpVgg Hebertshausen II
  • TSV Indersdorf III
  • SC Vierkirchen II
  • SV Odelzhausen II
  • SV Petershausen II
  • SpVgg Erdweg II
  • A.E Galan. Dachau II
  • 1.FC Kollbach II
  • FC Tandern II
  • SpVgg Röhrmoos-Groß. II
  • FV Birkenhof-E. II

C-Klasse 2:

  • FSV München
  • FC Phönix Schleißheim II
  • FC Alte-Haide-DSC III
  • SV Am Hart München II
  • SV Riedmoos e.V 1959 III
  • ESV M.-Freimann II
  • SV Türk Dachau II
  • SV Istiklal II
  • Post-SV München
  • SpVgg Hebertshausen III
  • MSV Schleißheim
  • SC Lerchenauer See II
  • Afghanistan Motahed II

C-Klasse 3:

  • SV Untermenzing III
  • Münchner Kickers II
  • FC Freiham
  • SV Aubing II
  • Spfrd BIH München II
  • SV Lochhausen München II
  • FC Oly. Moosach II
  • SV Türkspor Allach II
  • SV Sentilo Blumenau II
  • Herakles SV II
  • FV Hansa Neuhausen II
  • FC Neuhadern III
  • DJK Würmtal II

C-Klasse 4:

  • FC München City
  • SV München Laim II
  • SV 1880 München II
  • FC Teutonia München III
  • Munich Irish Rovers FC II
  • SpFrd Pasing München II
  • SC München Süd II
  • Latino Munich SV II
  • BSC Sendling München III
  • Post-SV München U23
  • FC Hertha München III
  • U.S. Meroni-Itel

C-Klasse 5:

  • Centro Argentino II
  • FC Sportfreunde II
  • ESV München-Ost III
  • TSV Maccabi München
  • Team München e.V
  • FC Wölfe München
  • FC Viktoria München II
  • SC Bogenhausen II
  • SK Srbija III
  • FC Perlach München
  • FC Hellas II
  • FC Bosna H. II

C-Klasse 6:

  • TSV Feldkirchen II
  • TSV Poing III
  • FC Markt Schwaben II
  • (SG) Pliening-Landsham Fins. III
  • TSV Waldtrudering III
  • ASV Glonn II
  • FC Ebersberg
  • (SG2) Moosach II / Bruck II
  • SpVgg Heimstetten
  • (SG 3) Grasbrunn III / Haar III
  • TSV Egmating III
  • TSV 1877 Ebersberg III
  • SC Baldham Vaterstetten III

C-Klasse 7:

  • FC Stern München III
  • 1.FC Georgia
  • Fortuna Unterhaching II
  • MSV Bajuwaren II
  • SV Waldperlach III
  • FC Dreistern NT II
  • DJK Fasangarten II
  • FC Biberg III
  • SVN München III
  • SV Heimstetten U21
  • Putzbrunner SV II
  • SV K. Kermelikspor II

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