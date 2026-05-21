Das ist der Modus der Relegation 2026 – Foto: Sascha Skroblin

Am kommenden Freitag (22. Mai, 20.30 Uhr) ist es soweit, wenn die SpVgg Greuther Fürth zu Gast an der Hafenstraße ist, um das Hinspiel der Relegation 2026 um die 2. Bundesliga auszutragen. In diesem Modus wird gespielt.

Seit der Saison 2008/09 wird die Relegation zur 2. Bundesliga bereits ausgespielt. Von 1993 bis zur besagten Spielzeit, hat keine Relegation stattgefunden. In diesen mehr als 15 Jahren sind die ersten drei der 2. Bundesliga direkt in die Erstklassigkeit aufgestiegen.

Das ist der Modus:

Im Modus für die Relegation zur 2. Bundesliga gibt es durchaus Veränderung für den Drittligisten. Zum Beispiel wird in beiden Begegnungen der Video-Assistent-Referee installiert sein. Außerdem hat der Unparteiische Zugriff auf die Torlinientechnik, um in so entscheidenden Spielen „Wembley 2.0“ zu vermeiden.

Die Auswärtstorregel war immer ein großer Streitpunkt – eben nicht nur in der Königsklasse. Und wie auch in der Champions League, gilt diese teils nervige Regel seit 2021 nicht mehr. Heißt, vor heimischem Publikum erzielte Tore, haben die gleiche Wertigkeit wie ein Auswärtstor.

Eine oft gestellte Frage: Warum hat der SC Paderborn in der Bundesliga-Relegation als klassentiefere Mannschaft das Heimrecht im Rückspiel, während Rot-Weiss Essen im Hinspiel an der Hafenstraße spielt? Das liegt daran, dass diejenige Mannschaft das Heimrecht im Rückspiel zugesprochen bekommt, deren zuletzt ausgetragenes Saisonspiel weniger lange her ist. Da RWE den 38. Spieltag der Saison bereits am vergangenen Samstag bestritten hat und Greuther Fürth erst am darauffolgenden Sonntag im Einsatz war, darf das Kleeblatt auf die heimische Unterstützung im entscheidenden zweiten Spiel setzen.

Heute, 20:30 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg SC Paderborn 07 SC Paderborn 20:30 live PUSH

Mo., 25.05.2026, 20:30 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn VfL Wolfsburg Wolfsburg 20:30 live PUSH

Ein überblick über alle vergangene Relegationsspiele:

(Hin- und Rückspiel zusammengerechnet - Gewinner gefettet)

Drittligisten - Zweitligist

2009: SC Paderborn 07 - VfL Osnabrück 2:0

2010: FC Ingolstadt 04 - Hansa Rostock 3:0

2011: Dynamo Dresden - VfL Osnabrück 4:2

2012: SSV Jahn Regensburg - Karlsruhe SC 3:3 (Auswärtstorregelung zu Gunsten des Jahn)

2013: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden 1:2

2014: SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld 5:5 (Auswärtstorregelung zu Gunsten der Lilien)

2015: Holstein Kiel - TSV 1860 München 1:2

2016: Würzburger Kickers - MSV Duisburg 4:1

2017: SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München 3:1

2018: Karlsruhe SC - Erzgebirge Aue 1:3

2019: SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04 4:4 (Auswärtstorregelung zu Gunsten des SVW)

2020: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg 3:3 (Auswärtstorregelung zu Gunsten des Clubs)

2021: FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück 4:3

2022: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 2:0

2023: SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld 6:1

2024: SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden 4:3

2025: 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig 2:4

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