Allgemeines

Champions-League-Duell unter Flutlicht

Im Play-off-Hinspiel der UWCL empfängt der VfL Wolfsburg Juventus Turin – ein Wiedersehen mit sportlicher Brisanz.

– Foto: Wolfgang Zink

Für die Frauen des VfL Wolfsburg steht am Donnerstagabend der erste internationale Höhepunkt des Jahres an. Im Play-off-Hinspiel der UEFA Women’s Champions League trifft das Team von Cheftrainer Stephan Lerch im AOK Stadion auf Juventus FC (Anstoß 18.45 Uhr, live auf Disney+). Ziel ist es, sich eine solide Ausgangsposition für das Rückspiel zu erarbeiten, das exakt eine Woche später in Turin ausgetragen wird.

Juventus mit Spielpraxis und Selbstvertrauen

Die Gäste aus Italien reisen mit Rückenwind an. Seit Mitte Januar hat Juventus sechs Pflichtspiele absolviert und blieb dabei fünfmal ungeschlagen. In der Liga rangieren die Turinerinnen aktuell auf Platz drei hinter Inter und der AS Rom. Im nationalen Pokal erreichte das Team durch zwei Siege gegen Napoli das Halbfinale.

Auch auf europäischer Bühne präsentierte sich Juventus stabil: In der Ligaphase der Champions League belegte der Klub Rang acht – mit einem Punkt Vorsprung vor Wolfsburg. Dieser knappe Vorteil sicherte den Italienerinnen das Heimrecht für das entscheidende Rückspiel.

Wolfsburg zwischen Frische und fehlendem Rhythmus

Für die Wölfinnen ist es erst das zweite Pflichtspiel des Jahres. Nach witterungsbedingten Absagen in Jena und Bremen startete der VfL mit einem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln ins neue Fußballjahr. Seither lag der Fokus auf intensiven Trainingseinheiten, in denen versucht wurde, Wettkampfbedingungen möglichst realitätsnah zu simulieren.

Cheftrainer Stephan Lerch sieht den reduzierten Spielrhythmus differenziert: Einerseits fehle womöglich noch die vollständige Abstimmung, andererseits bringe die Situation Frische und Hunger mit sich. „Wir sind froh, dass es jetzt richtig weitergeht“, betont der Coach. Gegen ein Team wie Juventus sei eine stabile Defensive essenziell – entscheidend sei jedoch, sich über zwei Spiele hinweg durchzusetzen.

Personalfragen vor dem Hinspiel

Nicht zur Verfügung steht Camilla Küver, die sich gegen Köln eine leichte Knieverletzung zuzog. Janou Levels, Cora Zicai und Smilla Vallotto arbeiten individuell an ihrer Belastungssteuerung. Lerch betont dennoch die Tiefe des Kaders: Veränderungen in der Startelf seien zwar herausfordernd, zugleich verfüge das Team über zahlreiche flexible Optionen.

Wiedersehen mit besonderer Note

Eine besondere Geschichte schreibt das Duell für Lineth Beerensteyn. Die niederländische Offensivspielerin wechselte im Sommer 2024 nach zwei Jahren in Turin zum VfL und trifft nun auf ihre ehemaligen Mitspielerinnen. Sie kennt die Qualitäten des Gegners genau, warnt jedoch vor einer Reduzierung auf Einzelpersonen: Juventus sei als Mannschaft stark organisiert und individuell hochklassig besetzt.

Auch Sarai Linder blickt dem Spiel mit Vorfreude entgegen – nicht zuletzt wegen des Wiedersehens mit Ex-Teamkollegin Paulina Krumbiegel. Für Linder bleibt die Zielsetzung klar: „Wir wollen beide Spiele gewinnen.“ Ein K.-o.-Duell bringe zusätzlichen Nervenkitzel, doch genau für solche Abende spiele man Fußball.

Fokus auf die Ausgangsposition

Für Wolfsburg geht es darum, vor heimischem Publikum die Basis für das Weiterkommen zu legen. Ein Zu-Null-Spiel wäre aus Trainersicht wünschenswert, doch im Zentrum steht das Gesamtbild über 180 Minuten. Mit den eigenen Fans im Rücken soll der erste Schritt Richtung nächste Runde gelingen – gegen formstarke Italienerinnen, die ihre Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.