Champions-League-Duell unter Flutlicht

Juventus mit Spielpraxis und Selbstvertrauen Die Gäste aus Italien reisen mit Rückenwind an. Seit Mitte Januar hat Juventus sechs Pflichtspiele absolviert und blieb dabei fünfmal ungeschlagen. In der Liga rangieren die Turinerinnen aktuell auf Platz drei hinter Inter und der AS Rom. Im nationalen Pokal erreichte das Team durch zwei Siege gegen Napoli das Halbfinale. Auch auf europäischer Bühne präsentierte sich Juventus stabil: In der Ligaphase der Champions League belegte der Klub Rang acht – mit einem Punkt Vorsprung vor Wolfsburg. Dieser knappe Vorteil sicherte den Italienerinnen das Heimrecht für das entscheidende Rückspiel.

Wolfsburg zwischen Frische und fehlendem Rhythmus Für die Wölfinnen ist es erst das zweite Pflichtspiel des Jahres. Nach witterungsbedingten Absagen in Jena und Bremen startete der VfL mit einem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln ins neue Fußballjahr. Seither lag der Fokus auf intensiven Trainingseinheiten, in denen versucht wurde, Wettkampfbedingungen möglichst realitätsnah zu simulieren. Cheftrainer Stephan Lerch sieht den reduzierten Spielrhythmus differenziert: Einerseits fehle womöglich noch die vollständige Abstimmung, andererseits bringe die Situation Frische und Hunger mit sich. „Wir sind froh, dass es jetzt richtig weitergeht“, betont der Coach. Gegen ein Team wie Juventus sei eine stabile Defensive essenziell – entscheidend sei jedoch, sich über zwei Spiele hinweg durchzusetzen.