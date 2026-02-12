Champions-League-Duell unter Flutlicht

Juventus mit Spielpraxis und Selbstvertrauen
Die Gäste aus Italien reisen mit Rückenwind an. Seit Mitte Januar hat Juventus sechs Pflichtspiele absolviert und blieb dabei fünfmal ungeschlagen. In der Liga rangieren die Turinerinnen aktuell auf Platz drei hinter Inter und der AS Rom. Im nationalen Pokal erreichte das Team durch zwei Siege gegen Napoli das Halbfinale.
Auch auf europäischer Bühne präsentierte sich Juventus stabil: In der Ligaphase der Champions League belegte der Klub Rang acht – mit einem Punkt Vorsprung vor Wolfsburg. Dieser knappe Vorteil sicherte den Italienerinnen das Heimrecht für das entscheidende Rückspiel.
Wolfsburg zwischen Frische und fehlendem Rhythmus
Für die Wölfinnen ist es erst das zweite Pflichtspiel des Jahres. Nach witterungsbedingten Absagen in Jena und Bremen startete der VfL mit einem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln ins neue Fußballjahr. Seither lag der Fokus auf intensiven Trainingseinheiten, in denen versucht wurde, Wettkampfbedingungen möglichst realitätsnah zu simulieren.
Cheftrainer Stephan Lerch sieht den reduzierten Spielrhythmus differenziert: Einerseits fehle womöglich noch die vollständige Abstimmung, andererseits bringe die Situation Frische und Hunger mit sich. „Wir sind froh, dass es jetzt richtig weitergeht“, betont der Coach. Gegen ein Team wie Juventus sei eine stabile Defensive essenziell – entscheidend sei jedoch, sich über zwei Spiele hinweg durchzusetzen.
Personalfragen vor dem Hinspiel
Nicht zur Verfügung steht Camilla Küver, die sich gegen Köln eine leichte Knieverletzung zuzog. Janou Levels, Cora Zicai und Smilla Vallotto arbeiten individuell an ihrer Belastungssteuerung. Lerch betont dennoch die Tiefe des Kaders: Veränderungen in der Startelf seien zwar herausfordernd, zugleich verfüge das Team über zahlreiche flexible Optionen.
Wiedersehen mit besonderer Note
Auch Sarai Linder blickt dem Spiel mit Vorfreude entgegen – nicht zuletzt wegen des Wiedersehens mit Ex-Teamkollegin Paulina Krumbiegel. Für Linder bleibt die Zielsetzung klar: „Wir wollen beide Spiele gewinnen.“ Ein K.-o.-Duell bringe zusätzlichen Nervenkitzel, doch genau für solche Abende spiele man Fußball.
Fokus auf die Ausgangsposition
Für Wolfsburg geht es darum, vor heimischem Publikum die Basis für das Weiterkommen zu legen. Ein Zu-Null-Spiel wäre aus Trainersicht wünschenswert, doch im Zentrum steht das Gesamtbild über 180 Minuten. Mit den eigenen Fans im Rücken soll der erste Schritt Richtung nächste Runde gelingen – gegen formstarke Italienerinnen, die ihre Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.