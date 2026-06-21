Champions League der Kreisklasse begeistert Teilnehmer und Zuschauer

– Foto: Sebastian Garcewski

Für das leibliche Wohl der Gäste wurden Eis, Pommes, Bratwurst, Slush-Eis, Bier sowie verschiedene Softdrinks angeboten. Auch die jüngsten Besucher kamen auf ihre Kosten: Neben Kinderschminken sorgte eine Wassermatte für Abkühlung und jede Menge Spaß. Zusätzlich wurde ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt, damit sich Spieler und Zuschauer bei den hohen Temperaturen erfrischen konnten.

Bei bestem Sommerwetter trafen sich gestern über 20 Vereine zur Champions League der Kreisklasse. Gastgeber FC SF Godensholt hatte sich hervorragend auf das Turnier vorbereitet und sorgte für beste Bedingungen auf und neben dem Platz.

Um 14:15 Uhr wurden die ersten Spiele angepfiffen. Die Stimmung war von Beginn an hervorragend. Gut gelaunte Fans, Musik und zahlreiche Tore sorgten für beste Unterhaltung.

Gruppe A: FC SF Godensholt

Gruppe B: SV Warsingsfehn II

Gruppe C: Krusenbuscher SV

Gruppe D: ESV Nordenham

Gruppe E: SV Tungeln II

Gruppe F: VfL Oldenburg IV

Im Achtelfinale zwischen TTG Ihausen und Krusenbuscher SV II musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. TTG Ihausen setzte sich dabei mit 4:3 n. E. durch. Nach dem Spiel kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der sich ein Spieler schwer verletzte. Der Spielbetrieb wurde daraufhin umgehend unterbrochen. Nach etwa einer Stunde konnte der Spieler vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise gibt es inzwischen Entwarnung: Der Spieler konnte das Krankenhaus noch am selben Abend wieder verlassen.

Auch das Halbfinale zwischen dem VfL Oldenburg IV und dem Krusenbuscher SV sorgte für Gesprächsstoff. Nach dem 1:0-Erfolg des VfL verweigerte der KSV den Handschlag. Anschließend kam es zu Streitigkeiten und gegenseitigen Provokationen. Das Verhalten beider Mannschaften war unsportlich und überschattete die sportliche Leistung auf dem Platz.

Trotz dieser Vorfälle konnte das Turnier insgesamt erfolgreich und fair beendet werden. Im Finale traf der VfL Oldenburg IV auf den SV Warsingsfehn II. Nach einem spannenden Endspiel fiel die Entscheidung erneut im Elfmeterschießen. Der VfL Oldenburg IV behielt die Nerven und gewann mit 3:2 n. E.

Damit krönte sich der VfL Oldenburg IV zum Sieger der Champions League der Kreisklasse 2026.