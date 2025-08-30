Champions League 2025/26: Spielplan veröffentlicht

Auch in dieser Saison starten mit Bayern München , Borussia Dortmund , Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt gleich vier deutsche Klubs in der Königsklasse. Die Auslosung am vergangenen Donnerstag in Monaco brachte folgende Gegner für die Ligaphase:
FC Chelsea (H)
Paris Saint-Germain (A)
Club Brügge (H)
FC Arsenal (A)
Sporting Lissabon (H)
PSV Eindhoven (A)
Union Saint-Gilloise (H)
Pafos FC (A)
Inter Mailand (H)
Manchester City (A)
Villarreal (H)
Juventus Turin (A)
Bodö/Glimt (H)
Tottenham (A)
Athletic Bilbao (H)
FC Kopenhagen (A)
Paris Saint-Germain (H)
Manchester City (A)
Villarreal (H)
Benfica Lissabon (A)
PSV Eindhoven (H)
Olympiakos Piräus (A)
Newcastle United (H)
FC Kopenhagen (A)
FC Liverpool (H)
FC Barcelona (A)
Atalanta Bergamo (H)
Atlético Madrid (A)
Tottenham Hotspur (H)
SSC Neapel (A)
Galatasaray Istanbul (H)
Qarabag Agdam (A)
Mit zahlreichen internationalen Top-Duellen verspricht die Ligaphase der Champions League spektakuläre Fußballnächte und spannende Gruppenkonstellationen. Für die vier deutschen Vertreter stehen abwechslungsreiche und prestigeträchtige Parteien auf dem Programm, der Weg ins Finale ist aber lang und anspruchsvoll