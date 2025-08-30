 2025-08-28T05:22:00.927Z

Champions League 2025/26: Spielplan veröffentlicht

Die UEFA Champions League geht in die Saison 2025/26 mit einem erneuerten Format und spannenden Duellen in die Ligaphase. Der offizielle Spielplan ist veröffentlicht, die ersten Partien beginnen am 16. September, das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt.

Auch in dieser Saison starten mit Bayern München , Borussia Dortmund , Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt gleich vier deutsche Klubs in der Königsklasse. Die Auslosung am vergangenen Donnerstag in Monaco brachte folgende Gegner für die Ligaphase:

Bayern München

  • FC Chelsea (H)

  • Paris Saint-Germain (A)

  • Club Brügge (H)

  • FC Arsenal (A)

  • Sporting Lissabon (H)

  • PSV Eindhoven (A)

  • Union Saint-Gilloise (H)

  • Pafos FC (A)

Borussia Dortmund

  • Inter Mailand (H)

  • Manchester City (A)

  • Villarreal (H)

  • Juventus Turin (A)

  • Bodö/Glimt (H)

  • Tottenham (A)

  • Athletic Bilbao (H)

  • FC Kopenhagen (A)

Bayer 04 Leverkusen

  • Paris Saint-Germain (H)

  • Manchester City (A)

  • Villarreal (H)

  • Benfica Lissabon (A)

  • PSV Eindhoven (H)

  • Olympiakos Piräus (A)

  • Newcastle United (H)

  • FC Kopenhagen (A)

Eintracht Frankfurt

  • FC Liverpool (H)

  • FC Barcelona (A)

  • Atalanta Bergamo (H)

  • Atlético Madrid (A)

  • Tottenham Hotspur (H)

  • SSC Neapel (A)

  • Galatasaray Istanbul (H)

  • Qarabag Agdam (A)

Mit zahlreichen internationalen Top-Duellen verspricht die Ligaphase der Champions League spektakuläre Fußballnächte und spannende Gruppenkonstellationen. Für die vier deutschen Vertreter stehen abwechslungsreiche und prestigeträchtige Parteien auf dem Programm, der Weg ins Finale ist aber lang und anspruchsvoll

