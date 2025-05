Chamos schießt Dreistern zum Sieg!*

So., 18.05.2025, 11:30 Uhr

In einem hitzigen Spiel konnte Sotirios Chamos mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Klassenerhalt von Dreistern legen. Trotz eines tapferen Versuchs von Hajduk, die Niederlage zu verkürzen, reichten die drei Tore von Chamos aus, um das Spiel mit 3:1 zu gewinnen. Die Partie war geprägt von vielen kleinen Fouls und einer angespannten Atmosphäre, doch Chamos bewies seine Klasse und traf dreimal in der ersten Halbzeit. Hajduk konnte zwar noch auf 3:1 verkürzen, doch es war zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Der Klassenerhalt ist ein wichtiger Meilenstein für Dreistern, das sich nun für die neue Saison planen kann. Die sportlichen Verantwortlichen haben bereits begonnen, die Weichen für die Zukunft zu stellen und werden die Mannschaft weiter stärken, um in der kommenden Saison erfolgreich zu sein.