Chamerau mit Monster-Comeback – WiWa knöpft Ränkam Punkt ab

Die SpVgg Mitterdorf beendet den neunten Spieltag als alleiniger Tabellenführer der Kreisliga Ost. Während die Kufner-/Groß-Elf erwartungsgemäß einen Heimsieg gegen die SG Regental landete, ließ Zandt/Vilzing II überraschend Federn. Eine 3:0-Halbzeitführung sollte der SG nicht zum Heimsieg gegen den FC Chamerau reichen. Weit in der Nachspielzeit glich der Aufsteiger zum 3:3 aus. Keinen Sieger fand derweil das Top-Spiel zwischen dem FC Ränkam und der SpVgg Willmering-Waffenbrunn.



Ohne Chancenverwertung musste sich der 1. FC Rötz auch am Samstag geschlagen geben. Zu Gast war die SG Schloßberg, die sich vor 100 Zuschauern den Dreier sichern konnten. Mit einem Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Samuel Burgfeld gingen die Gäste in der 22. Minute in Führung, Christoph Dendorfer erhöhte in der 39. Minute und ein weiterer Elfer in der 60. Minute, dankend angenommen von Samuel Burgfeld, brachte der SG Schloßberg die Maximalausbeute ein. Zweimal Zeitstrafe gab es noch für die Hausherren (68., Markus Decker, 89., Vaclav Kule), doch sie ließen keine weitere Chancenverwertung zu. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Erich Krumbholz, Jürgen Hahn







Der 1. FC Miltach konnte sich am vergangenen Wochenende knapp die Maximalausbeute vor 150 Fans gegen die angereiste SG Waldmünchen/Geigant einholen. Den Siegestreffer landete Norbert Ludwig in der 54. Spielminute. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, David Seefried, Andreas Müller







Der FC Untertraubenbach und die SG Schönthal-Premeischl trennten sich am vergangenen Spieltag vor 150 Schaulustigen auf Augenhöhe. Markus Dendorfer netzte in der 36. Minute zugunsten der Hausherren ein, doch Jonas Zeiser glich in der 40. Minute aus. In der zweiten Hälfte kam keiner der beiden Teams zum Abschluss, hielten jedoch hinten auch beide dicht. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Christoph Gruber, Jonathan Graßl







Die SG Zandt/Vilzing II und der FC Chamerau trennten sich vor 125 Zuschauern im 3:3-Remis. Mit einem Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Vladimiro Giglio, gingen die Hausherren in der 25. Minute in Front, Maximilian Laumer erhöhte in der 36. Minute und ein weiterer Elfmeter, dankend angenommen von Benedikt Laumer, in der 40. Minute sorgte für 3:0. In der zweiten Hälfte verwerteten allerdings die Gäste auch ihre Chancen, Bastian Irrgang landete in der 55. Minute einen Anschlusstreffer, Dominik Gregori verkürzte in der 57. Minute, dann sah Benedikt Laumer die Ampelkarte (88., SG Zandt/Vilzing II). Die Nachspielzeit (90.+5.) nutzte Bastian Irrgang um das 3:3 zu erzielen. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Florian Schreiner, Tobias Buchfink







Am neunten Spieltag sicherte sich die SG Michelsdorf/Cham II knapp den Dreier daheim vor 120 Besuchern gegen die angereiste SpVgg Eschlkam. Noch in der ersten Halbzeit brachte Matthias Eisenreich den Führungstreffer (41.) für die Hausherren, Eric Haubner-Guggenberger erhöhte in der 55. Minute zum 2:0. Einen Anschlusstreffer landete Michael Schamberger für die Gäste in der 64. Minute, doch mehr Chancen konnte die SpVgg am vergangenen Wochenende nicht verwerten. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Fabian Sperl, Philipp Laumer







Ein Remis durften die 180 anwesenden Zuschauer beim FC Ränkam am vergangenen Spieltag miterleben, zu Gast war die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. In Front gingen die Gäste durch Julian Hartl in der 27. Minute, doch Timo Schreiner glich bereits in der 35. Minute aus, mehr war für die beiden Kontrahenten am neunten Spieltag nicht drin. Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Leonhard Fischer







Die Maximalausbeute daheim sicherte sich die SpVgg Mitterdorf am vergangenen Sonntag vor 200 Fans gegen die 1. SG Regental. In der 32. Minute gingen die Gäste durch Bastian Lugauer in Front, doch Stefan Schmid gelang in der 40. Minute der Ausgleichstreffer. Erik Thaqi brachte in der 52. Minute die Hausherren in Führung und Tobias Bräu besiegelte in der 79. Minute den Heimdreier. Schiedsrichter: Stefan Ebensberger, Robert Frank, Hannah Born