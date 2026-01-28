Chamer »Wahnsinn«: ASV-U14 fährt zur Bayerischen

Die U14 des ASV Cham hat sich für die Bayerische Hallenmeisterschaft qualifiziert. – Foto: Verein

Hervorzuheben ist dabei, dass die Chamer Kicker ausschließlich gegen U15-Mannschaften und damit gegen ältere Gegenspieler des Jahrgangs 2011 antreten mussten. Trotz der körperlichen Nachteile gelang es der Mannschaft, alle Spiele mit einer Tordifferenz von 15:2 für sich zu entscheiden. Die Konkurrenz aus Orten wie Regenstauf oder Burgweinting wurde allesamt hinter sich gelassen. Zum ausführlichen Turnierplan der Bezirksmeisterschaft...



Stellt sich noch die Frage, wieso nicht die U15 des ASV Cham bei der Bezirksmeisterschaft an den Start ging? NLZ-Leiter Gerhard Peintinger erläutert die Situation: „Unsere U15 steht in der Bayernliga tief im Abstiegskampf und befindet sich bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde. In Absprache mit Cheftrainer Lukas Perlinger haben wir uns entschieden, den Fokus bei der U15 auf die Freiluftsaison zu legen.“ Peintinger blickt auch schon voraus auf die Bayerische Meisterschaft: „Dass unsere U14 nun zur Bayerischen Hallenmeisterschaft fährt, ist natürlich Wahnsinn! Sportlich wird das für den jüngeren C-Jugend-Jahrgang nochmals eine ganz andere Hausnummer. Für alle ist aber klar, dass das Erlebnis und die Erfahrung im Vordergrund steht und wir sportlich wahrscheinlich nicht viel zu melden haben gegen Mannschaften, die nicht nur älter sind, sondern teilweise in der U15-Regionalliga spielen.“



Am 21. Februar vertritt der ASV Cham nun die Oberpfalz bei der Bayerischen U15-Hallenmeisterschaft in Würzburg. Dort wartet eine große Herausforderung, denn die Gegner spielen mindestens in der U15-Bayernliga. Unter den Teilnehmern befinden sich namhafte Profivereine wie Jahn Regensburg, der FC Augsburg und der FC Ingolstadt 04. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die SpVgg GW Deggendorf, den FC Stätzling, die SpVgg Bayreuth und die Würzburger Kickers. Unabhängig von der erreichten Platzierung ist die Qualifikation für die „Bayerische“ bereits ein großer Erfolg für die Chamer Talente.

