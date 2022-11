Chamer U17 stürzt Tabellenführer

Die U17 des ASV Cham war am Samstagnachmittag in der Landesliga Bayern Süd beim Tabellenführer FC Ingolstadt 04 II zu Gast und durfte nach einer starken Leistung die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Von Beginn an erspielten sich die Chamer einige gute Tormöglichkeiten. So vergaben Krämer, Steinhauser und Mukulu gleich drei Großchancen. Krämer kam zunächst allein im Strafraum zum Abschluss, zielte aber etwas überhastet am Tor vorbei. Auch Steinhauser konnte unbedrängt im Strafraum abschließen, schoss aber ebenfalls knapp am Gehäuse vorbei. Mukulu hingegen wurde schön von Sülejmani freigespielt, fand jedoch im gegnerischen Torhüter seinen Meister. In der 23. Minute gelang dem ASV schließlich die verdiente Führung durch Sülejmani. Dieser stieg bei einer Flanke von Koller in der Mitte am höchsten und köpfte ein. Im Anschluss hielt der FC-Schlussmann einen weiteren Versuch von Sülejmani. Nach gut einer halben Stunde wurde Steinhauser (36.) im Strafraum zu Fall gebracht und der gefoulte verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum 2:0 Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild und so fiel bereits kurz nach der Pause die vermeintliche Vorentscheidung. Sülejmani (43.) schlenzte den Ball aus 18 Metern in den Winkel. Ein Traumtor. Vom Spitzenteam aus Ingolstadt war bis dato nichts zu sehen. „In der ersten Hälfte war es ein Klassenunterschied. Hierzu ein absolutes Kompliment an meine Mannschaft. Auch nach der Pause haben wir gut ins Spiel gefunden. Leider haben wir, wie so oft, vergessen die Tore zu machen und uns so am Schluss absolut unnötig in Bedrängnis gebracht“, fand ASV-Trainer Schötz trotz der starken Leistung einen Kritikpunkt. Amberger nahm nach 47 Minuten die Kugel am Strafraumeck direkt, welche um Zentimeter am Torwinkel vorbeiging. Cham war Mitte der zweiten Halbzeit nicht mehr so drückend, blieb aber durch Konter weiterhin gefährlich. Die FCI-Offensive blieb weiterhin blass. So war es der ASV, der beim 1:3 Anschlusstreffer mithalf. Gojak (74.) schaltete nach einer Unachtsamkeit der Chamer Hintermannschaft am schnellsten und brachte den Ball im Tor unter. Auf der Gegenseite gings Vogls Freistoß aus 20 Metern knapp am Kasten vorbei. Kurz vor dem Ende verpasste der ASV die entgültige Entscheidung. Ehrhardt scheitert allein am Keeper der 04er und Mukulu, dem der Ball vor die Füße fiel, konnte diesen nicht im Tor versenken. Nach einem Foul von ASV-Torwart Lichina, verwandelte Gojak (80. +2) den daraus resultierenden Strafstoß sicher, konnte aber die Niederlage der Ingolstädter nicht mehr abwenden. Für Cham ein großer Achtungserfolg.