Chamer U16 holt Auswärtsdreier vor Verfolgerduell

Der ASV Cham war ab der ersten Minute die spielbestimmende Mannschaft in der Auswärtspartie bei der JFG Haidau. Nach einer schönen Kombination wurde eine erste Großchance leichtfertig vergeben und so musste man bis zur 18. Minute warten, ehe Kapitän Schieder zur Führung traf. Ein einfacher Ballverlust und eine Aneinanderreihung von Fehlern war Ausgangspunkt für den überraschenden Ausgleichstreffer der heimischen JFG. Doch noch vor der Pause stellte Cham den alten Abstand wieder her. Kick (35.) wurde mit einem langen Ball hinter die Vierer-Abwehrkette freigespielt und behielt vor dem Tor die Nerven. Im weiteren Verlauf bis hin zum Ende der Partie waren es verschiedene Faktoren, die dem ASV-Nachwuchs den Spielfluss raubten. Einerseits wurde das Spiel immer ruppiger, anderseits wurde der neue Schwung nach etlichen Wechseln durch diverse Unterbrechungen und Verwarnungen jäh unterbrochen. Chancen auf das entscheidende dritte Tor wurden viel zu unüberlegt vergeben. So musste man bis zur Schlussphase um den Erfolg bangen, da Haidau durch Standards stets für Gefahr sorgte. Die Hintermannschaft um Weitzer stand jedoch und verteidigte mit großer Entschlossenheit. Solleder hätte in der ersten Minute der Nachspielzeit alles klar machen können, setzte die Kugel aber an den rechten Pfosten. Zwei Minuten später traf Chams Top-Torjäger doch noch zum 3:1 Endstand. Durch einen verdienten Auswärtserfolg setzt sich der ASV im Spitzentrio fest.