Chamer U14 schenkt Sieg her

Die U14 des ASV Cham brannte in der Auswärtspartie des achten Spieltages der Förderliga BFV-NLZ Süd beim TSV 1861 Nördlingen von Beginn an ein wahres Offensivfeuerwerk ab und hatte ein Übermaß an gefährlichen Tormöglichkeiten. Bereits in der dritten Minute scheiterte Oisch allein am gegnerischen Torwart. Im Anschluss vergaben Busch aus kurzer Distanz und Eigenstetter per Kopf nach einer Ecke. In der 26. Minute brachte Nördlingen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, so dass die Kugel vor den Füßen von Leka landete, dieser jedoch aus fünf Metern den Torhüter anschoss. Der verdiente und erlösende Führungstreffer für den ASV fiel schließlich nach gut einer halben Stunde. Schwarz’s Distanzschuss aus 25 Metern krachte gegen den Pfosten und Eigenstetter staubte den Abpraller ab. Der TSV war bemüht das Geschehen offen zu gestalten, sahen sich die meiste aber in die Defensive gedrängt, um die zahlreichen Chamer Angriffsversuche abzuwehren. Im Mittelpunkt stand dabei der TSV-Schlussmann, gegen den Leka zweimal im Eins-gegen-Eins scheiterte. Auch Schwarz und Eigenstetter verpassten die Entscheidung. Bei den Gästen machte sich Nervosität breit. Zu allem Überfluss schwächte man sich durch zwei fünfminütige Zeitstrafen gegen Fuidl (75.) und Schlecht (81.) selbst, überstand diese beiden Phasen jedoch unbeschadet. Mit zwei Toren (90./90.+2) kurz vor dem Schlusspfiff rächte sich der Chancenwucher und Nördlingen stellte das Spiel auf den Kopf.

Erste Auswärtspunkte sollen her