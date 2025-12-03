Chamer Stadtmeister wird wieder gesucht Legendäres Hobbyturnier findet am 9. und 10. Januar statt

Die Freiluftsaison im ostbayerischen Amateurfußball neigt sich langsam dem Ende zu. Damit beginnt wieder die Zeit der zahlreichen Hallenturniere und spannenden Budenzauber, auf die sich viele Fußballbegeisterte freuen. Wie in den vergangenen Jahren richtet der ASV Cham erneut seine Hallenserie „Falter Hallentage“ aus, die traditionell mit der Chamer Stadtmeisterschaft ihren Abschluss findet.

Die „Falter Stadtmeisterschaft“ wird am Freitag, den 09. Januar, und am Samstag, den 10. Januar, ausgetragen. Das Turnier startet bereits am Freitagnachmittag und endet am Samstagabend mit dem großen Finale. Diese Struktur hat sich bewährt, da der Samstag in der Vergangenheit besonders gut besucht war und so der Sonntag vor Beginn der neuen Arbeitswoche frei bleibt.

Am bewährten Format des Turniers hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts geändert. Es steht weiterhin allen Mannschaften aus Nah und Fern offen, wobei ausschließlich eigens zusammengestellte Hobbyteams teilnehmen dürfen. Gespielt wird wie gewohnt auf die Rundumbande in der Johann-Brunner-Mittelschule.

Ab sofort ist die Anmeldung für das Turnier möglich. Bei der letzten Stadtmeisterschaft traten 30 Teams gegeneinander an, und auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren auf eine ähnlich hohe Beteiligung oder sogar mehr Mannschaften. Die Organisatoren zeigen sich nach zwei sehr erfolgreichen Jahren zuversichtlich und freuen sich darauf, erneut die Stadtmeisterschaft auszurichten. Neben dem bewährten Grundkonzept wird es auch diesmal besondere Aktionen geben, wie etwa eine Happy-Hour mit Weißwurstfrühstück am Samstagmorgen. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß: Die vergangenen beiden Jahre waren ein voller Erfolg, und die Stadtmeisterschaft gilt mittlerweile als Pflichttermin im Januar. Viele Teams nehmen bereits seit Jahren teil, und das Turnier bietet die Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen und sich auszutauschen. Mit-Organisator Lukas Perlinger beschreibt die Veranstaltung als eine Art großes Klassentreffen, bei dem man gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblickt.

Regeln und Anmeldung

Die Turnierregeln sind einfach und haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert: Jede Mannschaft darf mit maximal drei „aktiven“ Fußballern antreten. Zu den Nicht-Aktiven zählen Jugendspieler (Jahrgang 2007 und jünger), AH-Spieler ab 35 Jahren und älter (ab Jahrgang 1990), B-Klassenspieler sowie alle Frauen. Die Anmeldung zum Turnier ist bis Sonntag, den 04. Januar 2026, möglich. An diesem Tag findet auch die Auslosung der Stadtmeisterschaft statt. Die Qualifikationsrunden werden am Freitagnachmittag und Samstagvormittag ausgetragen, bevor am Samstagnachmittag die Finalrunde beginnt.

Die Anmeldung zum Turnier erfolgt über Michael Lamecker (michael.lamecker@asv-cham.de oder 0171/3792683). Weitere Informationen zum Turnier stehen auf den sozialen Kanälen (Facebook und Instagram) der Fußball-Abteilung des ASV Cham zur Verfügung.