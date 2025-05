Das Relegationsspiel zwischen der SG Chambtal (links) und Burgweinting fand ein dramatisches Ende. – Foto: Martina Wolfert

Chambtal nach Drama Bezirksligist – WiWa steigt ab Burgweinting verpasst im Elfmeterschießen den Aufstieg +++ Pielenhofen gewinnt überraschend klar und feiert den Klassenerhalt Verlinkte Inhalte Relegation BZL OPf Willmering SG Chambtal SV Burgweinting Pielenhofen

Pures Relegations-Drama in Beucherling, überraschend deutliche Angelegenheit in Altenthann: Die beiden Endspiele um zwei Bezirksliga-Tickets sahen am verregneten Mittwochabend unterschiedliche Verläufe.



Die SG Chambtal kehrt nach zweijähriger Abstinenz in die Bezirksliga zurück. Erst glich die Berger-Elf in der Verlängerung in allerletzter Sequenz aus, ehe sie im Elfmeterschießen das bessere Ende für sich hatte. Der unterlegene SV Burgweinting stand schon ganz kurz kurz vor dem Aufstieg, bleibt nun aber Kreisligist. Im Parallelspiel behauptete sich der FC Pielenhofen-Adlersberg überdeutlich mit 5:1 gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Damit darf Pielenhofen auch nächste Saison in der Bezirksliga Süd an den Start gehen, während der Vertreter aus dem Landkreis Cham nach nur einem Jahr in die Kreisliga zurück muss.

Der Ausgang der Bezirksliga-Relegation hat auch Auswirkungen auf den Kreisbereich. Im Spielkreis Regensburg feiert der TV Hemau den Aufstieg und der TV Velburg muss absteigen. Das Relegationsduell ging am Mittwochabend im Elfmeterschießen an Hemau. Im Spielkreis Cham/Schwandorf feiern die vier Sieger der ersten Runde der Kreisliga-Relegation – Schmidgaden, Rötz, Haselbach und Miltach – endgültig den Aufstieg bzw. Klassenerhalt. Nachträglich wurde die Resultate der zweiten Runde hinfällig, die Relegation ist nun abgeschlossen.









„Auch in der Höhe verdient“ sei der Sieg gewesen, analysierte Pielenhofens Sportlicher Leiter und Interimstrainer Robert Huber nach dem Spiel. Satt mit 5:1 setzte sich der FCP vor 429 Zuschauern in Altenthann gegen Willmering-Waffebrunn durch. In der ersten Halbzeit arbeitete der spätere Sieger sehr konzentriert, ließ wenig zu und zog mit Effizienz auf 3:0 davon. Kurz vor dem Pausenpfiff kam die WiWa nochmal zwei Tore heran. In der zweiten Halbzeit erwischte Willmering den bessern Start, hätte herankommen können. Diese Phase überstand Pielenhofen und führte mit dem vierten Treffer die frühe Vorentscheidung herbei. „Danach haben wir wieder die Spielkontrolle übernommen und hätten zum Schluss sogar noch mehr Tore erzielen können“, freute sich Huber, der unterstrich, dass der komplette Spielerkader „unglaublich engagiert“ gearbeitet habe in den letzten zwei Wochen. „Wir sind wieder zusammengewachsen, die Spieler sind topfit.“ Auf der anderen Seite verabschiedet sich Willmering-Waffenbrunn nach einer enttäuschenden Darbietung in die Kreisliga.









Ein dramatisches Ende fand die Partie in Beucherling. Rund 600 Schaulustige sahen, wie Burgweinting den besseren Start erwischte und nach einem sehenswerten Angriff in Führung ging. In der Folge wirkte die SG Chambtal zunächst geschockt, ein Latten-Freistoß von Tobias Adam rüttelte den Kreisliga-Vizemeister aber wach. Schließlich brachte eine Bogenlampe zum 1:1 die SG zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit brauchte das Spiel etwas, um wieder an Fahrt aufzunehmen. Dann köpfte Sebastian Papilion den SVB erneut in Führung. Kurz vor Schluss (88.) traf Adam in Folge eine Freistoßes per Kopf zum 2:2 für Chambtal. Auch in der Verlängerung stand Burgweinting nach dem Treffer von Kapitän Matthias Braun (119.) kurz vor dem Sieg. Doch ein weiteres Mal bewies Chambtal Moral, traf in letzter Minute zum abermaligen Ausgleich. Nach einem Freistoß fand die Kugel im Getümmel den Weg ins Tor. Im nachfolgenden Elfmeterschießen verschossen die Burgweintinger Akteure Braun (übers Tor) und Printz (SG-Keeper Serve hält) – eine nervenstarke SG Chambtal feiert den Aufstieg, die Regensburger bleiben Kreisligist.