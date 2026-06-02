Cham-Wunder bleibt aus: Fürth II bleibt Regionalligist Die Mittelfranken lassen im Rückspiel nichts mehr anbrennen und gewinnen durch ein Hack-Tor mit 1:0 +++ Emotionaler Adlung-Abschied von Florian Würthele · Heute, 20:31 Uhr · 0 Leser

Philipp Hacks platzierter Schuss fliegt zum 1:0 für Greuther Fürth II ins rechte untere Eck. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben. – Foto: Wolfgang Zink

Der Traum des ASV Cham vom Regionalliga-Aufstieg ist geplatzt! Nach dem 1:3 aus dem Hinspiel waren die Chancen ohnehin auf ein Minimum geschrumpft. Den Rückstand konnten die Oberpfälzer im Rückspiel im Fürther Sportpark Ronhof nicht mehr wettmachen. Philipp Hack sorgte mit einem platzierten Schuss kurz nach dem Seitenwechsel für einen 1:0 (0:0)-Sieg der SpVgg Greuther Fürth II, die somit den Regionalliga-Erhalt eintütet. Trotz des verpassten Aufstiegs ließ sich die Chamer Mannschaft nach dem Spiel von den zahlreich mitgereisten Fans feiern. Für eine tolle Saison, genauer gesagt die erfolgreichste der Vereinsgeschichte!



Mutig sein, sich nicht verstecken, das Event im Profistadion genießen. Das hatte Chams Cheftrainer Faruk Maloku seinen Schützlingen auf den Weg gegeben. Und sie setzten das vor 1.131 Zuschauern um. Die Oberpfälzer machten in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel, lieferten Fürth einen offenen Schlagabtausch. Phasenweise wog das Geschehen gefühlt halbminütlich hin und her. Große Torchancen waren erstmal aber Mangelware – auf beiden Seiten. Der ASV kam immerhin zu mehreren Halbchancen. Nach zwei abgeblockten Schüssen des agilen Konstantin Landstorfer (8./14.) war es Innenverteidiger Alexander Sigl, der den Ball nach einer Ecke aus dem Hinterhalt einen halben Meter drüber köpfte (25.). Später avancierte Marco Faltermeiers Hereingabe von Linksaußen zu einem gefährlichen Torschuss. Fürths Keeper Theo Menapace lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen über die Latte (40.). Die Hausherren lauerten, strahlten vor der Pause relativ wenig Torgefahr aus. In der 37. Minute flog Kaelen Dougans abgefälschter Schuss aufs Tordach. Dies war die beste Kleeblatt-Chance im ersten Durchgang.



Mit Wiederanpfiff erhöhten die Mittelfranken dann aber die Schlagzahl. Und schlugen prompt zu. Eiskalt, ähnlich wie im Hinspiel! In der 51. Minute setzte Philipp Hack das Spielgerät aus 17 Metern platziert ins rechte untere Toreck. Keeper Bastian Sittenauer streckte sich, kam aber nicht heran. Auch in der Folge bestimmt Fürth zunächst weiter das Geschehen. Dann hatte der ASV Cham, der sich noch nicht geschlagen gab, nochmals eine gute Phase. Einige Eckbälle zeugten davon. Vor allem Landstorfer machte mit mehreren Tempoläufen Betrieb. Der Ausgleichstreffer, der die ganze Geschichte vielleicht nochmal heiß gemacht hätte, wollte den Gästen allerdings nicht gelingen. Auf der Gegenseite ließen Hack (66.) und Jannik Lober (78.) die endgültige Entscheidung liegen. Es sollte beim 1:0 bleiben. So richtig emotional wurde es in der 88. Spielminute, als der Drops längst gelutscht war. Fürths U23-Kapitän Daniel Adlung verließ unter Standing Ovations und Sprechchören das Spielfeld. Für den 287-fachen Zweitligaspieler waren es die letzten Meter als aktiver Fußballer!