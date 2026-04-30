Cham winkt Platz eins – Machen Fortuna und Jahn II den Sack zu?

Behalten Youngster Lukas Krämer und der ASV Cham im Endspurt des Aufstiegsrennens die Nerven? – Foto: Thomas Schneider

Hochspannung im Aufstiegsrennen der Bayernliga Nord! Mittendrin steckt der ASV Cham. Den Maloku-Schützlingen winkt am drittletzten Spieltag sogar die Übernahme der Tabellenführung. Dann nämlich, wenn man die Pflichtaufgabe daheim gegen Schlusslicht SC Großschwarzenlohe bewältigt und wenn der Rangdritte ASV Neumarkt das zeitgleich stattfindende Spitzenspiel gegen Tabellenführer SC Eltersdorf gewinnt. Im Abstiegskampf könnte das Regensburger Duo SV Fortuna und SSV Jahn II den Klassenerhalt perfektionieren – sollte die Konkurrenz mitspielen. Fortuna erwartet mit dem TSV Neudrossenfeld einen seiner Lieblingsgegner, während der Jahn bei der punktgleichen SpVgg Bayern Hof auf dem Prüfstand steht. Nur noch um die goldene Ananas geht es für die SpVgg SV Weiden (in Kornburg) und die DJK Gebenbach (gegen Bamberg). Sämtliche Begegnungen des 32. Spieltags steigen am Samstagnachmittag.



Hinspiel: 4:2. Es bleibt spannend im dreiköpfigen Aufstiegsrennen! Der ASV Cham (2., 56) ist ausgerechnet am letzten Spieltag spielfrei. Das macht die Konstellation nochmal interessanter. Zumindest die Relegation hat Cham in der eigenen Hand. Gegen den drei Punkte zurück liegenden ASV Neumarkt wurde der direkte Vergleich gewonnen. Im Endspurt warten auf die Maloku-Schützlinge auf den ersten Blick machbar erscheinende Aufgaben – erst daheim gegen Schlusslicht SC Großschwarzenlohe (17., 20), dann auswärts beim Rang-15. FSV Stadeln. Im letzten Heimspiel dieser (Regel-)Spielzeit soll ein Sieg her. Der Gast aus Mittelfranken ist so gut wie abgestiegen. Trotzdem geht ASV-Trainer Faruk Maloku von keiner einfachen Aufgabe aus: „Großschwarzenlohe ist eine physisch starke Truppe. Sie sind gegen den Ball gut organisiert, agieren zweikampfbetont und kommen übers schnelle Umschalten vors Tor. Wir stellen uns auf ein schnelles und intensives Spiel ein.“ Zeitgleich duellieren sich der Erste SC Eltersdorf und der Dritte ASV Neumarkt. Verliert Eltersdorf dieses Top-Spiel, könnte Cham sogar die Tabellenführung übernehmen. In Sachen Personal sieht es gut aus. Abgesehen vom dauerverletzten Andre Adkins kann Maloku aus dem Vollen schöpfen.





Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 14:00 PUSH



Hinspiel: 2:2. Zum Ende einer äußerst kraftraubenden Englischen Woche konnte die SpVgg SV Weiden (5., 46) nochmal einen Achtungserfolg verbuchen. Gegen den Spitzenreiter SC Eltersdorf belohnte man sich für einen großen Kampf mit einem Punkt. Die gut 1000 Zuschauer am Wasserwerk sahen ein torloses Remis. Die vorletzte Auswärtsfahrt der Saison führt Kapitän Felix Behnke und seine Mitspieler am Samstag zum TSV Kornburg (9., 39). Über die individuelle Klasse der Kornburger Fußballer gibt es keine zwei Meinungen. Dennoch hat die Truppe des scheidendes Trainers Hendrik Baumgart den Klassenerhalt noch nicht final gesichert. Weidens Chefanweiser Michael Riester blickt dem Spiel im Nürnberger Süden und generell dem Saisonfinale so entgegen: „Wir freuen uns auf Kornburg und wollen unsere fast perfekte Rückrunde weiter ausbauen. Das Ziel für die letzten drei Spiele ist es, unsere Ungeschlagen-Serie beizubehalten und ein gutes Gefühl aus der Saison herauszunehmen.“ Abwehrmann Patrik Vacek hat seine Rotsperre abgesessen und auch Lukas Bauer ist nach überstandener Krankheit zurück. Fehlen werden weiterhin Paul Reitzig und Alexander Kautz.







Hinspiel: 2:0. Das hat gutgetan: Dank des 4:2-Heimsieges gegen Coburg hat sich der SV Fortuna (11., 38) wieder etwas Luft verschafft im Abstiegskampf – auch wenn die Leistung an sich Luft nach oben hielt. „Mit unserem Spiel bin ich total unglücklich, wenngleich ich natürlich froh über die drei Punkte bin“, sagte Coach Arber Morina im Anschluss. Am drittletzten Spieltag könnten die Regensburger bereits den Sack in puncto Klassenerhalt zuschnüren. Dann nämlich, wenn das Heimspiel gegen den TSV Neudrossenfeld (8., 40) gewonnen wird und zugleich der ATSV Erlangen ODER der FSV Stadeln nicht gewinnen. Auf große Rechenspiele will sich Fortunas spielender Co-Trainer Lucas Altenstrasser vor der Partie nicht einlassen, er meint: „Ganz klare Ansage: Drei Punkte müssen her! Wir wollen mit einem Sieg wieder in ruhigere Fahrwasser kommen.“ Neudrossenfeld ist so etwas wie der Lieblingsgegner der Fortuna, die vier der bisher fünf Vergleiche für sich entschieden hat. Ein gutes Omen für Samstag? Beim Blick auf den Kader gibt es auch eine gute Nachricht. Lukas Da Silva steht vor seinem Comeback, Regensburgs Torjäger wird nach einer verletzungsbedingten Zwangspause erstmals wieder im Kader stehen.





Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Große Chance für die U21 des SSV Jahn (10., 38)! Punkten die Domstädter gegen die punktgleiche SpVgg Bayern Hof (12., 38) dreifach, hätten sie den Klassenerhalt so gut wie sicher. Und spielt die Konkurrenz mit, könnte die Nichtabstiegs-Party bereits steigen. Bei einer Niederlage könnte es hingegen doch nochmal spannend werden. Dementsprechend will der „kleine Jahn“ an der traditionsreichen Grünen Au keinesfalls leer ausgehen. Klappt es nach Siegen in Stadeln und Neudrossenfeld mit dem dritten (Auswärts-)Dreier in Folge? Cheftrainer Christoph Jank lässt wissen: „Nach jeweils vier Toren in den letzten beiden Auswärtsspielen und entsprechend guten Mannschaftsleistungen liegt der Fokus darauf, dass wir die kommende Partie mit voller Konzentration und höchster Intensität bestreiten.“ Welche Rolle spielt das Nervenkostüm im Saisonendspurt? Darauf antwortet der Österreicher pragmatisch: „Mir ist wichtig, dass sich jeder Spieler auf seine Stärken besinnt, diese optimal einsetzt und mit positiver Energie sowie Spielfreude agiert.“ Personell muss Jank weiter größere Abstriche machen. Von den sechs bisherigen Ausfällen kehrt noch niemand in den Kader zurück. Die Ausfallliste umfasst weiterhin Fabian Ziegler, Volodymyr Kharabara, Henrik Heid, Noa Rettich, Julio Peutler und Paul Schmid.











Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:0. Nur noch um die goldene Ananas geht es für die DJK Gebenbach (6., 44) in der „Crunchtime“ dieser Saison. Ein Nachlassen möchte Coach Dominic Rühl aber nicht sehen von seinen Schützlingen. Fürs Heimmatch gegen den Viertgereihten FC Eintracht Bamberg (47) ist die Mannschaft auf Wiedergutmachung getrimmt. Die Scharte der zurückliegenden 2:5-Pleite in Neumarkt soll ausgewetzt werden. „Das vergangene Spiel haben wir abgehakt und aufgearbeitet. Leider haben wir, wie in den Spielen zuvor, zu viele einfache Fehler gemacht, die der Gegner brutal ausgenutzt hat“, blickt Rühl zurück und fügt an: „Die Spielanlage stimmt, aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir für den Gegner maximal eklig und hungriger vor dessen Tor sind.“ Fürs Duell mit Bamberg lauten Rühls Forderungen: „Gerade gegen den kommenden Gegner wird es unabdingbar sein, dass wir wieder defensiv aggressiv und intensiv arbeiten wollen. Gleichzeitig müssen wir auch zielstrebiger Richtung dessen Tor sein.“ Patrick Hofmann, Lias Birle und Konstantin Plankl kehren wohl ins Aufgebot zurück. Dagegen ist DJK-Kapitän Timo Kohler nach seiner Roten Karte in Neumarkt zum Zuschauern verdammt.