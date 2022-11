Cham trifft auf Gebenbach Mit der DJK Gebenbach gastiert am Freitagabend der aktuelle Tabellenführer der Bayernliga Nord im Kappenberger Sportzentrum (Anstoß 19 Uhr).

Während der ASV Cham gegen gegen die SpVgg SV Weiden erst gar nicht spielen konnte weil der Schiedsrichter wegen des dichten Nebels, der am letzten Freitagabend im Kappenberger Sportzentrum fast keine klaren Sichtverhältnisse zuließ, die Partie erst gar nicht anpfiff, musste das Heim-Spitzenspiel der DJK Gebenbach gegen den Tabellenzweiten FC Eintracht Bamberg beim Stand von 0:1 für die Domreiter, nach gut 70 Minuten ebenfalls wegen des dichten Nebels sogar abgebrochen werden. Beide Mannschaften hoffen deshalb, dass dies eine witterungsbedingte einmalige Ausnahme war und dieses erneute Oberpfalzderby unter Flutlicht ganz normal durchgeführt werden kann. Die Zeichen sprechen jedenfalls ganz klar dafür, da das Wetterradar nur leichten Regen voraussagt und damit auch kein Nebel zu erwarten ist. Der Gegner, den die Rot-Weißen am Freitagabend empfangen hat es sicherlich in sich. Elfmal! hintereinander hat die Mannschaft des Trainergespanns Kai Hempel und Markus Kipry nun schon in Folge einen Dreier einfahren können und ist somit seit dem 12. August nach der 1:6 Heimpleite gegen den SC Eltersdorf unbesiegt geblieben. Mit zudem insgesamt 15 Erfolgen konnte die DJK Gebenbach bis dato die meisten Erfolge der 18-er-Liga einfahren. Und noch eine Zahl steht in der bisherigen Bilanz der Grün-Weißen nach ihren 18 absolvierten Spielen ganz weit oben: 61 Treffer hat die Mannschaft aus der 900 Einwohnergemeinde aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach bereits erzielt was sowohl in der Nord- als auch in der Südstaffel absoluten Spitzenwert bedeutet. Mit Niko Becker besitzt die DJK auch einen sehr torhungrigen Angreifer in ihren Reihen, der bereits 16 Mal in dieser Saison den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen konnte und somit auch nicht umsonst die Torjägerliste in der Bayernliga Nord anführt. „Unser Ziel ist es, unsere Ausgangslage, über den Strich zu bleiben, in die Winterpause mitzunehmen. Um das hinzubekommen benötigen wir aber noch den ein- oder anderen Punkt. Wir können uns die Reihenfolge der Gegner nicht aussuchen, von daher müssen wir heute gegen den Tabellenführer alles an Zusammenhalt reinschmeißen was möglich ist. Wer weiß, wenn wir eine starke Tagesform erwischen und über uns hinauswachsen können, dann ist auch einmal eine Überraschung möglich. Bisher ist uns das in dieser Saison gegen eine Spitzenmannschaft noch nicht gelungen. Aber irgendwann wird es einmal so sein und daran arbeiten wir“, so Chams Trainer Faruk Maloku, der in diesem Oberpfalzderby auf seinen Ex-Klub trifft. In fünf Spielzeiten war der in Weiden beheimatete Chamer Trainer nämlich auch schon einmal Chefanweiser beim heutigen ASV-Gegner, hat diesen von der Landesliga in die Bayernliga geführt und hat in der Spielzeit 2018/19 auch schon einmal an die Tür zur Regionalliga schnuppern dürfen. Erst in der zweiten Runde der Relegationsspiele war man damals am TSV Rain/Lech gescheitert. Während der ASV Cham aktuell fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsränge hat, und auf einem Mittelfeldplatz rangiert, liegt die DJK Gebenbach auf Rang Eins und ist in dieser Saison neben dem FC Eintracht Bamberg wieder auf dem besten Weg in die Regionalliga(-Relegation). Mit Friedrich „Fritz“ Lieder haben die Gebenbacher zudem einer Spieler mit an Bord der im vergangenen Sommer aus der Kreisstadt zurück in seine nähere Heimat gewechselt war. Drei Jahre war der Mittelfeldstratege für den ASV Cham am Ball, hat dabei 82 Pflichtspiele bestritten und 2019 maßgeblichen Anteil am Bayernligaaufstieg nach 55 Jahren Abstinenz gehabt. Mit seinen bisherigen acht Treffern und sieben Assists zeigt Lieder wie wertvoll er auch bei der DJK immer noch ist. Neben Paul Hansen, Jakub Hrudka und Christof Ostermayr fällt auch Jona Hofbauer beim ASV Cham weiterhin aus. Dafür stehen aber Daniel Ettl und Daniel Ertel wieder im Kader der Rot-Weißen.