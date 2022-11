Cham spielt 0:0 gegen Ammerthal Es war ein 0:0 Unentschieden der besseren Art, dass die Zuschauer am Sonntagnachmittag im ersten Rückrundenspiel in der Bayernliga Nord zwischen der DJK Ammerthal und dem ASV Cham zu sehen bekamen.

Und dieser Punktgewinn war für den ASV Cham nach einer kämpferisch starken Vorstellung auf jeden Fall mehr als verdient. Tormöglichkeiten zum Sieg waren zudem auf beiden Seiten gegeben. Doch die beiden an diesem Tag gut aufgelegten Schlussmänner Christopher Sommerer im DJK-Gehäuse und Julio Peutler auf Chamer Seite, waren ein ums andere Mal zur Stelle wenn es gefährlich wurde.

Zudem war es ein Oberpfalzduell, indem es auch über die 90 Minuten ordentlich zur Sache ging. Insgesamt neunmal musste Schiedsrichter Philipp Götz (Schwandorf) den gelben Karton aus der Brusttasche ziehen. Fünfmal bei Ammerthal und viermal beim ASV Cham. Von daher war es eh verwunderlich, dass beide Mannschaften nach dem Schlusspfiff noch zu elft auf dem Feld standen und kein bereits verwarnter Spieler frühzeitig zum duschen musste. Gegen die spielstarke DJK-Elf hatte die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku in der Anfangsphase nicht viel entgegenzusetzen. Besonders was den Ballbesitz anbelangte, behielten die Gastgeber in der ersten halben Stunde klar die Oberhand. Nur zu Toren sollte es nicht reichen, weil die tief stehende Chamer Mannschaft im Verbund immer wieder versuchte die DJK-Angreifer nicht wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Partie hatte erst begonnen, da bot sich für die Hausherren schon die erste gute Möglichkeit des Spiels. Kenan Muslimovic schaffte es aber nicht, den Ball freistehend aus kurzer Entfernung Julio Peutler vorbei ins Netz zu bringen (4.). Auch als Frederic Schüll nach einem schönen Spielzug der Grün-Schwarzen im Strafraum angespielt wurde und freie Schussbahn hatte, war es Felix Voigt, der gerade noch auf der Linie zum Klärungsversuch kam (6.). Nach einer Rechtsflanke von Weidner setzte in der Mitte Kobrowski zum Fallrückzieher an, doch der Ball ging ebenfalls nur knapp über das Tor (30.). Nach ihrem ersten wirklichen gefährlichen Vorstoß wäre den Gästen dann beinahe die Führung gelungen. Auf Zuspiel von Kalteis rutschte Medinelis Gegenspieler weg und der ASV-Angreifer hatte freie Bahn auf das Tor. Doch vor Sommerer versagten bei Medineli anscheinend die Nerven, so dass der DJK-Schlussmann diese Möglichkeit per Fußabwehr zunichtemachen konnte. (31.). Ab diesem Zeitpunkt wurden Lamecker & Co. aktiver und tauchten ebenfalls ein Paar mal gefährlich vor dem Tor der Hausherren auf. Kurz vor dem Seitenwechsel hätte eine raffinierte Freistoßvariante der Chamer beinahe zum Erfolg geführt. Doch in der Situation kam Simon Haimerl am zweiten Pfosten einen Sekundenbruchteil zu spät an den Ball und musste anschließend noch minutenlang auf dem Feld behandelt werden, weil er dabei mit voller Wucht mit dem Schienbein an den Pfosten krachte (45.). Nach der Pause riskierten beide Mannschaften alles und es kam zum offenen Schlagabtausch. Frederic Schülls Schuss konnte Peutler gerade noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken (53.). Und auf der Gegenseite war es Kalteis, der sich auf Zuspiel von Haimerl die Ecke eigentlich hat aussuchen können, den Ball jedoch weit über das Tor beförderte (55.). Und auch seine zweite Möglichkeit kurz darauf konnte Kalteis nicht im Tor versenken, weil erneut Sommerer per Fußabwehr zur Stelle war (60.). Und auch Peutler zeigte eine starke Reaktion, als er einen verdeckten Schuss von Kobrowski noch entschärfte (69.).