Cham siegt spät – FCA-Auftritt zerfahren – Ettmannsdorf zeigt Reaktion Testspiele am Freitag: Kareth macht es erst hintenraus deutlich +++ Ben Berger schießt Ettmannsdorf zum Sieg gegen einen Bayernligisten von Florian Würthele · Heute, 21:24 Uhr · 0 Leser

Konstantin Landstorfer erzielt in dieser Szene das zwischenzeitliche 2:0 für den ASV Cham in Dingolfing. Am Ende setzte sich der Bayernligist knapp mit 3:2 durch. – Foto: Paul Hofer

Wenige Tage noch, dann geht es wieder um Tore und Punkte! Den Freitagabend nutzten einige Mannschaften, um nochmals ihre aktuelle Form zu überprüfen. Siegreiche Generalproben legten dabei der ASV Cham (3:2 in Dingolfing) und der FC Amberg (4:0 in Etzenricht) hin. Einen Achtungserfolg feierte Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Das Most-Ensemble zeigte die passende Reaktion auf die jüngste Testniederlage gegen Pfreimd, und bezwang den Bayernligisten FSV Stadeln dank eines Doppelpacks von Ben Berger mit 2:0. Zu-Null-Siege feierten außerdem die Bezirksligisten FC Viehhausen, SpVgg SV Weiden II, FC Furth im Wald und TV Nabburg.



Bereits nächsten Donnerstag geht es für den FC Amberg um die ersten Landesliga-Punkte. Die entsprechende Generalprobe wurde erfolgreich gestaltet. Nichtsdestotrotz ist weiterhin viel Luft nach oben. Auch in Etzenricht legte die neuformierte Mannschaft keinen berauschenden Auftritt hin. Im ersten Durchgang war das Amberger Spiel zerfahren, es mangelte an Durchschlagskraft in der Offensive. Die Heimelf arbeitete gut gegen den Ball und störte immer wieder den Amberger Spielaufbau wirkungsvoll. Bei den beiden Treffern vor der Pause war der SVE kurzzeitig unkonzentriert. Im zweiten Abschnitt wurde Etzenricht mutiger, verzeichnete aber nur eine wirkliche Chance. Der Neu-Landesligist agierte dominant, sein Spiel war jedoch weiterhin ohne klare Linie. Dennoch sprangen noch zwei weitere Tore heraus. Beide markierte Spielertrainer Friedrich Lieder.







Einen knappen Erfolg feierte Bayernligist ASV Cham zum Abschluss seines Testspiel-Reigens. Der mutige Landesligist aus Dingolfing entpuppte sich als die erwartet harte Nuss. Insgesamt war's ein gutes Testspiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Trotzdem war es eine sehr faire Partie, in der Cham seine Qualität immer wieder aufblitzen ließ. Die Niederbayern wehrten sich nach Kräften und glichen mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich auf 2:2 aus. In der Schlussphase erzielte Nachwuchsmann Simon Fischer den Siegtreffer für den ASV. „Wir haben gut dagegengehalten und sind mit unserem Auftritt durchaus zufrieden, wenngleich wir deutlich gesehen haben, an was wir noch arbeiten müssen“, so Dingolfing-Coach Thomas Seidl.

Die weiteren überregionalen Testspiele des Abends:





























Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.



