 2026-07-09T13:54:06.091Z

Testspiel

Cham siegt spät – FCA-Auftritt zerfahren – Ettmannsdorf zeigt Reaktion

Testspiele am Freitag: Kareth macht es erst hintenraus deutlich +++ Ben Berger schießt Ettmannsdorf zum Sieg gegen einen Bayernligisten

von Florian Würthele · Heute, 21:24 Uhr · 0 Leser
Konstantin Landstorfer erzielt in dieser Szene das zwischenzeitliche 2:0 für den ASV Cham in Dingolfing. Am Ende setzte sich der Bayernligist knapp mit 3:2 durch.
Konstantin Landstorfer erzielt in dieser Szene das zwischenzeitliche 2:0 für den ASV Cham in Dingolfing. Am Ende setzte sich der Bayernligist knapp mit 3:2 durch. – Foto: Paul Hofer

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ASV Cham

Wenige Tage noch, dann geht es wieder um Tore und Punkte! Den Freitagabend nutzten einige Mannschaften, um nochmals ihre aktuelle Form zu überprüfen. Siegreiche Generalproben legten dabei der ASV Cham (3:2 in Dingolfing) und der FC Amberg (4:0 in Etzenricht) hin. Einen Achtungserfolg feierte Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Das Most-Ensemble zeigte die passende Reaktion auf die jüngste Testniederlage gegen Pfreimd, und bezwang den Bayernligisten FSV Stadeln dank eines Doppelpacks von Ben Berger mit 2:0. Zu-Null-Siege feierten außerdem die Bezirksligisten FC Viehhausen, SpVgg SV Weiden II, FC Furth im Wald und TV Nabburg.

Heute, 17:30 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
0
4
Abpfiff

Bereits nächsten Donnerstag geht es für den FC Amberg um die ersten Landesliga-Punkte. Die entsprechende Generalprobe wurde erfolgreich gestaltet. Nichtsdestotrotz ist weiterhin viel Luft nach oben. Auch in Etzenricht legte die neuformierte Mannschaft keinen berauschenden Auftritt hin. Im ersten Durchgang war das Amberger Spiel zerfahren, es mangelte an Durchschlagskraft in der Offensive. Die Heimelf arbeitete gut gegen den Ball und störte immer wieder den Amberger Spielaufbau wirkungsvoll. Bei den beiden Treffern vor der Pause war der SVE kurzzeitig unkonzentriert. Im zweiten Abschnitt wurde Etzenricht mutiger, verzeichnete aber nur eine wirkliche Chance. Der Neu-Landesligist agierte dominant, sein Spiel war jedoch weiterhin ohne klare Linie. Dennoch sprangen noch zwei weitere Tore heraus. Beide markierte Spielertrainer Friedrich Lieder.

Heute, 18:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
ASV Cham
ASV ChamASV Cham
2
3

Einen knappen Erfolg feierte Bayernligist ASV Cham zum Abschluss seines Testspiel-Reigens. Der mutige Landesligist aus Dingolfing entpuppte sich als die erwartet harte Nuss. Insgesamt war's ein gutes Testspiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Trotzdem war es eine sehr faire Partie, in der Cham seine Qualität immer wieder aufblitzen ließ. Die Niederbayern wehrten sich nach Kräften und glichen mit einem Doppelschlag zwischenzeitlich auf 2:2 aus. In der Schlussphase erzielte Nachwuchsmann Simon Fischer den Siegtreffer für den ASV. „Wir haben gut dagegengehalten und sind mit unserem Auftritt durchaus zufrieden, wenngleich wir deutlich gesehen haben, an was wir noch arbeiten müssen“, so Dingolfing-Coach Thomas Seidl.

Die weiteren überregionalen Testspiele des Abends:

Heute, 18:00 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
SG Offenstetten / Rohr
SG Offenstetten / RohrSG Offenstetten
5
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
FC Viehhausen
FC ViehhausenViehhausen
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
2
0
Abpfiff

Heute, 18:15 Uhr
FSV Bayreuth
FSV BayreuthFSV Bayreuth
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden II
0
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FSV Stadeln
FSV StadelnStadeln
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
0
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
FC Furth im Wald
FC Furth im WaldFC Furth i.W
0
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
SpVgg Schirmitz
SpVgg SchirmitzSchirmitz
3
0
Abpfiff


Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.