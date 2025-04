Cham schnappt Gebenbach Keeper Lindner weg

Ähnlich wie Schreiner in Gebenbach soll Lindner bei Cham eine personelle Lücke schließen. Diese tut sich durch den Weggang von Julio Peutler auf. Der bisherige Stammkeeper wird die Kreisstädter am Saisonende verlassen, weil er sich aufgrund seines Studiums auch räumlich verändern wird. Seit seinem Wechsel vom SSV Jahn Regensburg II nach Cham Anfang 2022 absolvierte Peutler bislang 99 Bayernliga-Spiele für den ASV. Ein 100. dürfte sicherlich noch hinzukommen.



„Aufgrund dessen hatten wir sowieso Handlungsbedarf“, erklärt Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz, der umso glücklicher ist, dass die Verpflichtung von Christoph Lindner geklappt hat. „Christoph ist ein sehr talentierter Keeper, der schon bewiesen hat, dass er in der Bayernliga fangen kann. Er ist groß, mit 22 Jahren noch jung und hat noch weiteres Potenzial, dass wir aus ihm herauskitzeln möchten“, sagt Plänitz und fährt fort: „Zudem passt er auch menschlich perfekt in unser Gefüge und wird seinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Stabilität weiter halten können.“



2021 wechselte Christoph Lindner aus dem Nachwuchs der SpVgg SV Weiden zum Bayernligisten nach Gebenbach. Schnell etablierte er sich im Team, bestritt in drei Jahren 77 Punktspiele. Der letzte Einsatz ist allerdings schon über ein Jahr her – ein Schienbeinbruch setzte den jungen Keeper ab März letzten Jahres außer Gefecht. „Trotz der langen Zwangspause sind wir davon überzeugt, dass er sich wieder herankämpfen wird. Zusammen mit unserem Torwarttrainer Andrei Indreica, mit Basti Sittenauer sowie unseren drei talentierten A-Jugend-Keepern Sebi Stangl, Felix Kuhn und Berni Liegl vom älteren Jahrgang werden sich diese weiterhin im Training batteln und sich gegenseitig an die Leistungsgrenze bringen. Wir sehen auf der Torwartposition somit positiv in die Zukunft“, so Michael Plänitz.