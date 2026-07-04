Cham schlägt Fürths Profinachwuchs – Müde Fortuna verliert klar Testspiele am Samstag: Jahn Regensburg II schlägt sich gegen Drittligist Würzburger wacker +++ Gebenbach und Wenzenbach spielen Remis von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Bezirksligist 1. FC Schlicht (rechts Daniel Lopez) feierte einen 4:3-Erfolg in einem torreichen Testmatch gegen Ettmannsdorf II. – Foto: Josef Trummer

Der Testspiel-Samstag ist in vollem Gange. Eine klare Niederlage musste sich Bayernligist SV Fortuna eingestehen. Die Regensburger kassierten gegen den SV Schalding-Heining drei Gegentore nach ruhenden Bällen und strichen eine 1:4-Niederlage ein. Einen kleinen Achtungserfolg landete Fortunas Ligakonkurrent ASV Cham. Die Maloku-Elf bezwang die U19 des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Die DJK Gebenbach kam gegen den rangtieferen Landesliga-Newcomer SV Wenzenbach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die überregionalen Tests im Überblick.

SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schlicht 3:4 (1:1) / Tore: 0:1 Keilholz (4./Elfmeter), 1:1 Knauer (30.), 1:2 Dotzler (55.), 1:3 Perrin (69.), 2:3 Litke (78.), 3:3 Grüßel (82.), 3:4 Barry (88.)



TSV Abtswind II – SV Hahnbach 1:1 (1:1) / Tore: 1:0 Mix (36.), 1:1 Bittner (45.+3)





TV Parsberg – SC Feucht 0:2 (0:2) / Tore: 0:1 und 0:2 Lang (12., 38./Elfmeter)



SG Offenstetten/Rohr – FC Oberhinkofen 3:3 (0:1) / Tore: 0:1 Si Hocine (22.), 1:1 und 2:1 Wöhrl (53., 68.), 2:2 Si Hocine (75.), 3:2 Weigl (79.), 3:3 Rieger (88.)









ATSV Kelheim – TB/ASV Regenstauf 4:0 (2:0) / Tore: 1:0 Riegelsberger (22.), 2:0 Kürzl (41.), 3:0 Hein (60.), 4:0 Grau (65.)



FC Würzburger Kickers – SSV Jahn Regensburg II 3:0 (2:0)



SpVgg Greuther Fürth U19 – ASV Cham 1:2 (0:1)



SV Fortuna Regensburg – SV Schalding-Heining 1:4 (0:0) / Tore: 0:1 Böck (51.), 0:2 und 0:3 Stiglbauer (60., 77.), 0:4 Oslislo (85.), 1:4 Da Silva (90.+2)



TSV Langquaid – TSV Bad Abbach 0:0



DJK Gebenbach – SV Wenzenbach 2:2 (1:0) / Tore: 1:0 Zimmermann (10.), 1:1 Meyer (65.), 2:1 F. Pirner (72.), 2:2 N. Sturm (75.)



Höhbauer-Cup: SC Luhe-Wildenau – SpVgg Bayern Hof 1:2 (1:1) / Tore: 1:0 Carswell (22.), 1:1 Frank (25.), 1:2 Tittmann (89.)



FSV Steinsberg – TV Nabburg 4:4



SV 08 Auerbach – BSC Saas Bayreuth 0:2 (0:1) / Tore: 0:1 Golling (8.), 0:2 Gaglozoun (74.)



SV Altenstadt/WN – SpVgg SV Weiden II 1:9 (0:3)



17 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – 1. FC Rieden



18.30 Uhr: DJK Vilzing – TSV Kareth-Lappersdorf (Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau)





Abgesagt: FC Tegernheim – SV Burgweinting, FV Illertissen II – SF Ursulapoppenricht







Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.