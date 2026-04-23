Cham schielt gen Regionalliga-Relegation – Comebacker bei Gebenbach Bayernliga Nord, 31. Spieltag: Weiden erwartet den Tabellenführer +++ Gebenbach vor nächstem Lokalduell +++ Jahn II und Fortuna hoffen auf Befreiungsschlag von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Beim Hinspiel in Eltersdorf hatte die SpVgg SV Weiden um Kapitän Felix Behnke keinen Auftrag. Das soll diesmal anders werden. – Foto: Wolfgang Zink

Im Lager des ASV Cham hat man die Dienstags-Niederlage des ASV Neumarkt gegen Weiden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Dank des eigenen Sieges in Erlangen haben es die Kreisstädter fortan selbst in der Hand, das Ticket zur Regionalliga-Relegation zu buchen. Auf dem Weg dorthin muss die Maloku-Elf am Samstag eine komplizierte Auswärtsaufgabe bewältigen. Es geht zum Tabellenvierten FC Eintracht Bamberg.



Womöglich geht für Cham sogar noch etwas in Richtung Bayernliga-Meisterschaft. Das hängt auch von der SpVgg SV Weiden ab. Sie empfängt am Freitagabend nämlich Spitzenreiter SC Eltersdorf. Ein Punktgewinn der so formstarken Wasserwerkler scheint keineswegs ausgeschlossen. Auch die weiteren Oberpfälzer Teams sind bereits am Freitag gefordert. Die DJK Gebenbach tritt zum nächsten Derby beim ASV Neumarkt an. Unter Zugzwang steht das Regensburger Duo. Sowohl der SV Fortuna (daheim gegen den FC Coburg) als auch der punktgleiche SSV Jahn II (beim TSV Neudrossenfeld) pochen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Morgen, 18:15 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt DJK Gebenbach Gebenbach 18:15 live PUSH



Hinspiel: 0:2. Nach dem Derby ist vor dem Derby, lautet das Motto bei der DJK Gebenbach (6., 44 Punkte). Die 0:1-Heimniederlage gegen Weiden ist mehr oder weniger abgehakt. Jetzt duelliert man sich erneut mit einem Team aus einem Nachbarlandkreis. Brisanz birgt die Partie deshalb, weil der ASV Neumarkt (3., 50) trotz zuletzt vier Spielen ohne Sieg weiterhin in den Aufstiegskampf involviert ist. „Unser vergangenes Spiel hat uns aufgezeigt, wie wir in den Spielen agieren müssen“, sagt DJK-Coach Dominic Rühl, der in der Saison 22/23 auch auf der Neumarkter Kommandobrücke stand. Dem Match am Freitag blickt Rühl so entgegen: „Gegen unseren kommenden Gegner wird es wieder viel darauf ankommen, dass wir uns an den Plan und die Prinzipien halten. Der Gegner wird sicherlich nochmal alles geben wollen, um doch noch im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. Wir sind aber mit der Saison auch noch nicht fertig und wollen mit Vollgas und viel Power das nächste Derby bestreiten.“ Verteidiger Johannes Golla, der gegen Weiden sein Überraschungs-Comeback feierte, wird auch gegen Neumarkt dabei sein. Zudem wurde Johannes Scherm kurzerhand reaktiviert. Dieser hatte letzten Sommer verletzungsbedingt eigentlich seine Karriere beendet. Mit Konstantin Plankl, Leon Brandl, Ertugul Er, Lias Birle und Jonas Obendorfer fällt ein Quintett sicher aus. Auf der Kippe stehen die Einsätze von Salah El Berd, David Vidovic und Patrick Hofmann.





Morgen, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Coburg FC Coburg 18:30 live PUSH



Hinspiel: 2:4. Keine guten Erfahrungen hat der SV Fortuna (12., 35) bisher mit dem FC Coburg (16., 27) gemacht. Die Bilanz aus drei Aufeinandertreffen aus Regensburger Sicht: nur ein Punkt, elf Gegentore und drei verschossene Elfmeter. Besonders bitter verlief das Hinspiel. Zur Halbzeit hätte Fortuna 4:0 oder 5:0 führen können, wenn nicht müssen, um am Ende 2:4 zu verlieren. Dementsprechend hat die Morina-Elf noch eine Rechnung offen mit den Oberfranken. „Es wird darauf ankommen, dass wir die Partie von der ersten bis zur letzten Minute engagiert und fokussiert angehen. Coburg hatte unter der Woche ein Erfolgserlebnis, was ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation stärkt. Tabellarisch stehen sie mir dem Rücken zur Wand. Folglich sind viele Faktoren dabei, die diese Aufgabe für uns schwer machen“, äußert sich Arber Morina vor dem Heimspiel. Regensburgs Trainer führt weiter aus: „Es wird kein Selbstläufer. Dennoch müssen wir liefern und wollen unsere Heimstärke auf den Platz bringen. Hierzu müssen wir wieder unsere Fähigkeiten abrufen und vorne endlich mal – wie gegen Eltersdorf – kompakt agieren und das eine Tor mehr schießen als der Gegner. Die kompakte Coburger Mannschaft wird uns das Leben schwer machen und ist gefährlich im Umschaltspiel. Da müssen wir höllisch aufpassen.“ Klares Fortuna-Ziel ist ein Heimdreier, welcher im engen Abstiegskampf einem Befreiungsschlag gleichkäme. Die Personalsituation bereitet Morina und seinem spielenden „Co“ Lucas Altenstrasser weiterhin Kopfzerbrechen. Zwar ist mit dem länger verletzten Abwehrchef Andrea Nocerino wieder zu rechnen und auch Nico Dantscher hat sich inzwischen im Mannschaftstraining zurückgemeldet. Dafür sind Kevin Hoffmann, Lucas Schmitt und Julian Ziegler angeschlagen und drohen auszufallen.







Hinspiel: 0:4. Auf einen Befreiungsschlag hoffen sie auch beim SSV Jahn II (13., 35). Der jüngste 4:1-Erfolg in Stadeln war enorm wichtig nach zuvor vier Partien ohne Sieg. Freitagabend wollen die Regensburger Youngster unbedingt nachlegen. Es steht die knifflige Kunstasen-Auswärtsaufgabe beim TSV Neudrossenfeld (8., 40) auf dem Plan. Während die Oberfranken den Klassenerhalt schon in der Tasche haben, muss der Jahn weiter zittern. „Gegen die sehr erfahrene Mannschaft aus Neudrossenfeld werden wir höchste Konzentration und Intensität benötigen, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten“, weiß Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank, der Personalsorgen hat. Die Ausfallliste ist mittlerweile auf sechs Spieler angewachsen. Namentlich sind das Fabian Ziegler (muskuläre Dysbalance), Volodymyr Kharabara (Bauchmuskelverletzung), Henrik Heid (Wadenprobleme), Noa Rettich (Fußschmerzen), Julio Peutler (Knieschmerzen) und Paul Schmid (Ellbogenverletzung).





Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 live PUSH



Hinspiel: 0:4. Acht Siege aus den letzten neun Spielen: Die SpVgg SV Weiden (5., 45) ist seit Wochen im „Flow“. Die aktuelle Formstärke der Wasserwerkler wird am Freitagabend so richtig auf den Prüfstand gestellt, wenn Tabellenführer SC Eltersdorf (57) seine Aufwartung im Sparda Bank-Stadion macht. Vorab verspricht Weiden-Trainer Michael Riester den Franken einen heißen Tanz.



Hinspiel: 0:4. Acht Siege aus den letzten neun Spielen: Die SpVgg SV Weiden (5., 45) ist seit Wochen im „Flow“. Die aktuelle Formstärke der Wasserwerkler wird am Freitagabend so richtig auf den Prüfstand gestellt, wenn Tabellenführer SC Eltersdorf (57) seine Aufwartung im Sparda Bank-Stadion macht. Vorab verspricht Weiden-Trainer Michael Riester den Franken einen heißen Tanz. Hier geht's zum ausführlichen Lagebericht der SpVgg SV Weiden...







Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg ASV Cham ASV Cham 14:00 live PUSH



Hinspiel: 0:0. So schnell kann es gehen: Vor vier Wochen hätte wohl kaum noch jemand darauf gewettet, dass Cham nochmal ein gewaltiges Wörtchen um die ersten zwei Plätze mitsprechen würde. Doch es kam anders. Nachdem sich der ASV Neumarkt (50) am Dienstag einen weiteren Ausrutscher erlaubte und der ASV Cham (2., 55) sein Spiel beim ATSV Erlangen mit 4:2 gewann, haben es die Kreisstädter jetzt selbst in der Hand, das Ticket zur Regionalliga-Relegation zu lösen. Drei Hürden müssen dafür noch übersprungen werden. Die erste hat es in sich, geht die Reise am Samstag doch zum Tabellenvierten FC Eintracht Bamberg (46). Im Fuchs-Park-Stadion erwartet Kapitän Marco Pfab und seinen Mitspielern ein heißer Tanz. Davon geht auch Chams Trainer Faruk Maloku aus: „Bamberg verfügt über einen Kader mit hoher individueller Qualität. Eine sehr erfahrene, spielstarke und dynamische Mannschaft. Sie sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Zweifellos ein Top-Team“, zieht Maloku den Hut vor dem Gegner. Des Weiteren: „Wir stellen uns auf eine physisch wie spielerisch intensive Begegnung ein. Für uns selbst die Möglichkeit, unter der hohen Spielintensität als Team weiter zu wachsen und an dieser Erfahrung gegen einen sehr ambitionierten Top-Gegner weiter zu reifen.“ Abgesehen von Dauerausfall Andre Adkins muss nur Lukas Leutner, der noch eine Rotsperre absitzt, ersetzt werden.

