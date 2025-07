Cham-Remis vorprogrammiert? – Weiden und Fortuna wollen nachlegen

Saisonauftakt für die DJK Gebenbach: Nachdem die Elf von Trainer Markus Kipry letztes Wochenende spielfrei war, geht es für sie am kommenden Samstag erstmals um Punkte. Und zwar auswärts bei der U21 des SSV Jahn. Beide Teams hoffen auf die ersten Punkte. Vor einer hohen Auswärtshürde steht der SV Fortuna Regensburg, der bei Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg Farbe bekennen muss. Auch der ASV Cham reist an eine bayerische Kult-Spielstätte und schlägt bei der SpVgg Bayern Hof auf. Die zwei Vereine haben ihre ganz eigene Serie am Laufen. Bereits am Freitag bestreitet die SpVgg SV Weiden ihr erstes Heimspiel. Hier bekommt es der erste Tabellenführer dieser Bayernliga-Saison mit dem TSV Neudrossenfeld zu tun.



Saisonstart geglückt: Dank des überzeugenden 3:0-Auswärtssieges beim FC Ingolstadt II grüßt die SpVgg SV Weiden nach dem ersten Spieltag von der Tabellenspitze. Mit diesem Erfolg im Rücken richten die Akteure um Kapitän Felix Behnke nun den Blick auf das erste Heimspiel der Saison. Gegner ist der TSV Neudrossenfeld, der sich am Dienstag dem ATSV Erlangen spektakulär mit 4:5 geschlagen geben musste. „Neudrossenfeld hat uns letztes Jahr zwei Mal geschlagen, daher sind wir mehr als gewarnt“, betont Weidens Chefcoach Michael Riester. „Ich möchte nicht von einem Angstgegner sprechen, aber sie haben Qualitäten in ihrer Mannschaft, die uns nicht liegen. Dennoch haben wir daraus gelernt und werden uns entsprechend einstellen. Unser Ziel ist es, unser eigenes Spiel mit dem Ball zu forcieren.“



Einige bekannte Gesichter aus der Gästemannschaft sind noch immer im Kader der Oberfranken – darunter Tizian Mittereder, der in der letzten Saison noch das Weidener Trikot trug. Auf SpVgg-Seite werden die Neuzugänge Jahi Sylejmani, Christoph Fenninger, Michael Lummer, Alexander Kautz und Daniel Krlicka voraussichtlich auflaufen. Allerdings hat das Verletzungspech zu Beginn der Saison zugeschlagen: Matthias Heinl, Jannik Schmutzer, Christoph Sibler und der langzeitverletzte Stefan Pühler werden dem Weidener Team fehlen. „Wir füllen den Kader mit Spielern aus der U19 und U23 auf, um noch mehr Möglichkeiten zu besitzen“, informiert Riester.







Sa., 26.07.2025, 13:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II DJK Gebenbach Gebenbach 13:00 live PUSH



Ein frühes Ziegler-Tor reichte dem „kleinen“ Jahn nicht, um aus Cham Punkte mitnehmen zu können. Stattdessen verloren der SSV den Saisonauftakt 1:2. Im Angriffsspiel brachte man nicht die nötigen PS aufs Feld. Und es steht gleich das nächste Oberpfalz-Duell an für die Regensburger Youngster. Am Samstag kommt die DJK Gebenbach an den Kaulbachweg. „Unser Ziel ist es, in unserem ersten Heimspiel der Saison mit hoher Intensität, Spielfreude und Zielstrebigkeit zu agieren“, hält sich Jahn-Trainer Christoph Jank im Vorfeld des Spiels gewohnt kurz. Der Österreicher hofft auf einen Heimauftritt „mit einer guten Energie“.



Die Gäste aus Gebenbach waren am ersten Spieltag spielfrei. Und fanden kurzfristig auch keinen Testspiel-Ersatz für die SpVgg Greuther Fürth II mehr. „Es wird eine schwierige Aufgabe, auf dem großen Platz in Regensburg zu bestehen. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Dementsprechend werden wir das mit sehr viel Respekt, aber auch mutig angehen. Wir wollen in Regensburg was Zählbares mitnehmen. Es wird extrem schwer, aber wir sind guter Dinge: Die Vorbereitung war gut und die Jungs sind physisch gut drauf“, blickt Gebenbachs Coach Markus Kipry auf die kommende Begegnung. Welches Personal zur Verfügung steht, da müsse man das heutige Abschlusstraining abwarten. „Wir haben einige Angeschlagene, aber nichts Wildes.“ Derweil müssen die Hausherren ohne Titus Knoche (erkrankt), Marvellous Ugwuanena (Muskelverletzung) und Johannes Rehwald (Bänderverletzung) auskommen.







Sa., 26.07.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 14:00 live PUSH



„Ich bin happy, dass wir mit einem Erfolg gestartet sind. Das wird uns auch fürs Spielerische guttun – und fürs Mentale sowieso“, zeigt sich Regensburgs Übungsleiter Arber Morina erleichtert, dass sein Team in der dritten Bayernligasaison erstmals mit einem Sieg gestartet ist. Der 3:1-Heimerfolg gegen Neumarkt war in der Entstehung etwas glücklich – nach der Pause übernahm der Gegner das Zepter –, aber in Summe auch nicht unverdient. Zumal mehrere Leistungsträger fehlten. Der erste Auswärtsgegner hat es in sich. Am Samstag reist der SV Fortuna zum Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg. Auch der startete erfolgreich in die Saison, gewann das Derby in Coburg mit 3:1. „Da werden wir ein dickes Brett zu bohren haben“, kommentiert Morina die Aufgabe. Bamberg sei trotz des Abstiegs „cool geblieben“, habe den Trainer behalten und den Kader relativ gut zusammengehalten. „Es erübrigt sich, über deren Qualität zu sprechen.“



Trotz allem sieht der Regensburger Coach die Seinen nicht chancenlos. Das Motto ist: mit Spaß und Spielfreude aufs Feld gehen. „Wir fahren mit Freude hin, das wird ein Highlight-Spiel, in dem sich meine Männer keine komplett austoben können. Wir wollen ihnen mit unserem Fußball die Stirn bieten und uns nicht verstecken.“ Personell sieht es im Fortuna-Lager so aus, dass Abwehrrecke Tom Liebherr sowie die Angreifer Jason Sarajlic und Kevin Horn zeitnah wieder im Mannschaftstraining erwartet werden, diesmal aber noch keine Option sind. Marcel Onwudiwe hat sich zurückgemeldet und könnte in den Kader rücken. Der sich laut Morina in „bestechender Form“ befindliche Kevin Hoffmann hatte nach einem Sturz Probleme mit dem Wirbel. Morina hofft bei ihm auf rechtzeitige Schmerzfreiheit und Einsatzbereitschaft, und betont abschließend: „Weiterhin kann sich kein Spieler zurücklehnen, es gibt keine Extra-Wurst.“







Sa., 26.07.2025, 17:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof ASV Cham ASV Cham 17:00 live PUSH



Ein Doppelpack von Top-Talent Konstantin Landstorfer, dem Mann des Tages, bescherte dem ASV Cham den Auftaktdreier gegen Jahn II. Defensiv ließ der ASV nach dem frühen Gegentreffer so gut wie nichts mehr zu. Damit hat die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku ihre beeindruckende Heimserie ausgebaut. Seit nunmehr 21 Partien hat sie zu Hause kein Spiel mehr verloren. Als Nächstes geht es allerdings in die Fremde – an die Grüne Au zum Traditionsklub SpVgg Bayern Hof. „Bayern Hof zeigt sich im Mannschaftsverbund sehr stabil. Es sieht ganz danach aus, dass sie den Schwung aus der letzten Spielzeit mit in die neue Saison nehmen konnten. Gesamthaft betrachtet hat Bayern Hof bisher in 2025 nur ein Pflichtspiel verloren und das gegen Bayernliga-Meister VfB Eichstätt. So eine Serie schafft man nicht ohne Weiteres. Hof hat zwar im Schnitt eine junge Mannschaft, allerdings haben die Spieler bereits einige Jahre Bayernliga-Erfahrung auf ihrem Buckel. Viel Erfahrung und top Qualität bringen Gezer, Stadelmann, Durkan, Weiß, Voigt, Scherbaum, Schubert, Hamann mit, die den Unterschied ausmachen können. Das alles muss man auf dem Schirm haben“, zollt Maloku dem Gegner großen Respekt. Der Fußballfachmann stand während der Saison 2014/15 selbst in Hof an der Seitenlinie.



„Um etwas Zählbares mitnehmen zu können, benötigen wir eine richtig konzentrierte und vor allem top Leistung von jedem meiner Spieler. Wir werden Hof definitiv nicht unterschätzen“, betont Maloku, dem ein Spieler-Quartett nicht zur Verfügung steht. Valentin Seebauer ist nach seiner Roten Karte im Auftaktspiel gesperrt, Jakub Hrudka weiter verletzt. Zudem sind die Youngsters Tim Geiger und Fritz Amberger aus schulischen Gründen verhindert. Übrigens haben die Teams aus Hof und Cham ihre ganz persönliche Serie am Laufen. Die letzten sechs Aufeinandertreffen fanden allesamt keinen Sieger. Und die Spiele auf Hofer Boden endeten stets 1:1. So auch diesmal?