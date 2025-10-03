Cham quittiert »bittere« Niederlage bei Primus Neumarkt

Was für ein Kraftakt, was für eine Willensleistung des TSV Neudrossenfeld: Die Mannen von Coach Andreas Baumer sahen sich bereits nach 20 Minuten in Unterzahl, gewannen dank eines späten Doppelschlags trotzdem. Zur Mittagszeit des Nationalfeiertags landete der TSV im Oberfranken-Duell gegen den FC Coburg einen 2:0-Heimsieg – und das obwohl Offensivkraft Mikel Seiter früh im Spiel wegen einer vermeintlichen Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Am Nachmittag durfte auch der ASV Neumarkt jubeln. Einerseits über den siebten Sieg im siebten Heimspiel der Saison. Andererseits über das Fortbestehen der alleinigen Tabellenführung. Ein Elfmetertor von Jonas Marx (73.) reichte der Zurawka-Formation zum 1:0-Heimsieg gegen den ASV Cham. Am Abend steigt ein weiteres Oberpfalz-Duell. Im Spardabank-Stadion kreuzen die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach die Klingen.



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Glückwunsch an die Mannschaft, die nach einer unglaublichen Fehlentscheidung eine echte Energieleistung zeigen musste. Ein Sonderlob an Tobi Grüner, der kurz vor der Halbzeit eine Glanzparade zeigt und dann das Tor zum 1:0 vorbereitet. Respekt an die Jungs!“









Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „In Summe ein verdienter Sieg. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir bei drei sehr guten Chancen das 1:0 hätten machen müssen. Die zweite Halbzeit war sehr fahrig, für die Zuschauer ganz zerfahren. Über das ganze Spiel haben wir wenige Chancen zugelassen, da wir defensiv sehr gut standen.“



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Bitter für uns, dass wir dieses Spiel durch einen Elfmeter verlieren. In einem sehr guten 0:0-Spiel wäre ein Unentschieden absolut gerecht gewesen. Wir werden einiges mitnehmen können aus dem Spiel, haben ein sehr gutes Spiel hinbekommen und hatten eine sehr gute Spielanlage mit vielen Ballbesitzphasen. Wir haben es versucht, spielerisch aus der Viererkette rauszuspielen. Das haben wir sehr gut gemacht. In der Innenverteidigung hat unser Youngster Lukas Krämer 90 Minuten ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Ihn kann man heute nur loben.“





