Cham plagen Personalnöte – Charaktertest für Gebenbach

Auch in der Bayernliga Nord neigt sich das Spieljahr 2025 dem Ende entgegen. Drei Spieltage sind noch zu gehen, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Am 19. Spieltag sind alle Oberpfälzer Teams am Samstag im Einsatz. Zu einem Bezirksduell mit sportlich hohem Wert kommt es zwischen der DJK Gebenbach und Tabellennachbar SSV Jahn Regensburg II. Beide Mannschaften kämpfen um wichtiges Punktegut im Abstiegskampf. Den Rangdritten ASV Cham plagen fürs Heimspiel gegen die SpVgg Bayern Hof Personalsorgen. Mal wieder Tore schießen möchte der SV Fortuna Regensburg, der es mit dem FC Eintracht Bamberg zu tun bekommt. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg. Auswärts gefordert ist dagegen die SpVgg SV Weiden – gegen „Angstgegner“ TSV Neudrossenfeld will das Riester-Gefolge nicht schon wieder leer ausgehen.



Hinspiel: 1:0. Vor einiger Zeit hatte Trainer Michael Riester von den „Wochen der Wahrheit“ gesprochen, die bis zur Winterpause anstünden. Riesters SpVgg SV Weiden (12., 21) steckt weiter mitten in dieser so wegweisenden Phase. Mit welchem Gefühl, mit welcher Ausgangslage wird man in die Winterpause gehen? Bis dato gelang es Kapitän Felix Behnke und seinen Mitstreitern nicht, sich entscheidend von den hinteren Plätzen abzusetzen. Dazu waren die letzten Ergebnisse viel zu unbeständig. Jahn Regensburg II auf dem oberen Relegationsplatz liegt nur noch drei Punkte zurück. Kopfzerbrechen bereiten die viele Unentschieden (9 in 17 Spielen). Ein Rätsel bleibt auch der Heimkomplex. Gegen den FC Ingolstadt II erarbeitete sich Weiden zwar deutlich mehr Torchancen als zuvor gegen Fortuna Regensburg, nutzte diese aber nicht aus. Die Gäste agierten wesentlich kaltschnäuziger und gewannen 3:0.



Am Samstag geht's zum ähnlich postierten TSV Neudrossenfeld (10., 13). Riester erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe gegen einen Tabellennachbarn“. Für den SpVgg-Coach ist klar: „Die Tagesform wird zeigen, wer den Sieg mehr möchte, denn spieltechnisch ist man wie gesagt auf Augenhöhe.“ Neudrossenfeld ist so etwas wie ein Angstgegner der Wasserwerkler. So gingen die letzten vier Pflicht-Duelle (inklusive Pokal) allesamt an die Oberfranken. Personell gibt es beim Gast ein Fragezeichen. Der Einsatz von Stürmer Christoph Fenninger steht auf der Kippe. „Er wurde im letzten Spiel verletzt ausgewechselt und hat diese Woche nur Lauftraining absolviert“, informiert Riester. Stefan Pühler, Moritz Hügel und Adrian Hoti sind ohnehin keine Option.







Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 14:00 live PUSH



Hinspiel: 4:2. Der SV Fortuna Regensburg (7., 26) produzierte zuletzt zwei Nullnummern nacheinander – erst in Weiden, dann in Neumarkt. Ein tabellarischer Sprung war dadurch nicht drin. „Zweimal in Folge zu Null gespielt, das sehe ich gerade als früherer Abwehrspieler positiv. Wir hatten auch beim Tabellenführer Neumarkt unsere Chancen. In Weiden spielten wir in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann. Daher sind die beiden Unentschieden nicht negativ, zumal das zwei sehr gute Mannschaften waren“, meint Fortunas sportlicher Leiter Hans Meichel. Andererseits ist es natürlich nicht der Anspruch der starken Regensburger Offensive, so lange ohne Torerfolg zu bleiben. Zu Hause gegen den punktgleichen FC Eintracht Bamberg (8., 26) wollen Da Silva, Medineli & Co. wieder Tore schießen. Zwangsläufig müssen dafür die herausgespielten Chancen konsequenter verwertet werden. „Wir müssen in der Offensive wieder mehr bringen, keine Frage“, fordert Meichel.



Ausgetragen wird die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg. „Das ist sicher kein Nachteil für unsere spielstarke Mannschaft. Wir haben da schön öfter gespielt, trainieren diese Woche auf Kunstrasen“, merkt der Funktionär an und hofft, „dass wir zurück auf die Siegesseite kommen“. Seit vier Spielen ist Fortuna unbesiegt, hat den zwischenzeitlichen Negativtrend stoppen können. Auch gegen Bamberg soll Zählbares her. Beim Hinspiel sahen die Oberpfälzer zunächst kein Land, bewiesen aber tolle Moral und machten aus einem 0:2-Rückstand einen 4:2-Auswärtssieg. „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Dass wir das Spiel noch gewinnen, damit hatte zwischenzeitlich keiner mehr gerechnet“, erinnert sich Meichel. Die Trainer Arber Morina und Lucas Altenstrasser müssen – neben den bekannten Ausfällen Baldauf, Schmitt, Hoffmann und Sautner – aller Voraussicht nach auf Nico Dantscher verzichten. Der Verteidiger hat sich eine Zerrung zugezogen.







Der ASV Cham mit Jakub Hrudka will seine Heimserie weiter ausbauen. – Foto: Felix Schmautz







Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 15:00 live PUSH



Hinspiel: 2:0. Sie können auch dreckig gewinnen. Das hat der ASV Cham (3., 29) zum Rückrunden-Auftakt mal wieder bewiesen. Quasi mit der Schlusssirene schlug Lucas Chrubasiks zweifach abgefälschter Schuss zum Sieg im Tor des SSV Jahn II ein. Der Gegner bot zu dem Zeitpunkt nur noch sieben Feldspieler auf. Die Worte „sensationell“ und „fantastisch“ nahm ASV-Trainer Faruk Maloku in seiner Spielanalyse in den Mund. Als Tabellendritter gehen Adkins, Voigt & Co. ins Heimspiel gegen die SpVgg Bayern Hof (9., 26). Sechs Tabellenplätze, aber nur drei Punkte trennen die Teams voneinander. „Mit Bayern Hof bekommen wir es mit einem starken Gegner zu tun“, weiß Maloku, der den Traditionsverein in der Saison 2014/15 selbst coachte. Hof holte aus den letzten drei Spielen starke sieben Zähler.



Die Kadersituation beim ASV ist sehr angespannt. „Stand heute stehen sieben Spieler aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung. Zudem sind zwei Spieler mit Fragezeichen versehen, bei ihnen käme ein Einsatz aber wahrscheinlich zu früh. Von der U19 werden uns zwei, drei Spieler mit unterstützen“, berichtet Maloku im Vorfeld. Konkrete Namen nennt er dabei nicht. Klar ist, dass Mittelfeldmann Michael Lamecker nach seiner Roten Karte gegen den Jahn (Handspiel) gesperrt ist. „Nichtsdestotrotz nehmen wir sämtliche Widrigkeiten so an wie sie sind, sehen das als Möglichkeit uns zu beweisen und möchten an der Aufgabe wachsen“, gibt sich Chams Trainer trotzdem kämpferisch. Die Kreisstädter wollen unbedingt punkten und so ihre kolossale Heimserie fortsetzen.







Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:5. Dahin war sie, die schöne Ungeschlagen-Serie. Auch für Dominic Rühl war es ein neues Gefühl. Denn die 0:2-Pleite in Stadeln markierte Rühls erste Niederlage seit seinem Amtsantritt bei der DJK Gebenbach (13., 21). Die passende Reaktion konnte die Mannschaft letzte Woche noch nicht zeigen. Der Spielplan bescherte Gebenbach ein freies Wochenende. „Die spielfreie Woche hat den Jungs extrem gut getan. Zum einen für die mentale Frische, aber auch um körperlich für den Schlussspurt voll da zu sein“, merkt der Trainer an. Und die Pause sei auch mit Blick aufs kommende Spiel ganz recht gekommen, „da wir hier wieder extrem gefordert sein werden“, blickt Rühl auf die eminent wichtige Partie gegen den „kleinen“ Jahn. Seine Wünsche: „Wir wollen aggressiv gegen den Ball arbeiten, mit Lauffreude und Zweikampfstärke dem Gegner das Leben maximal schwer machen und gleichzeitig aber auch spielerisch überzeugen.“ Überdies hat die DJK noch eine Rechnung mit dem Jahn offen, ging man im Hinspiel doch mit 1:5 baden. Kreativkopf Fatih Boynuegrioglu kehrt bei den Hausherren ins Aufgebot zurück. Dafür wird Dominik Späth sicher ausfallen. Er kam schon in Stadeln nicht zum Einsatz.



Auf der anderen Seite könnte die U21 des SSV Jahn (14., 18) mit einem Auswärtsdreier an dann punktgleichen Gebenbachern vorbeiziehen – und zum ersten Mal seit Langem auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. In seiner Spielvorschau hält sich Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank kurz: „Mir ist wichtig, dass wir gegen Gebenbach druckvoll, zielstrebig und mit hoher Intensität spielen“, erklärt der Österreicher, dessen junge Mannschaft zuletzt einen Rückschlag einstecken musste. Das Heimspiel gegen Cham ging in letzter Minute verloren. Dabei dezimierte sich die U21 mit einer glattroten und zwei gelbroten Karte selbst – ungewohnt! „Mit dem Auftreten meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden, auch wenn das Resultat natürlich enttäuschend ist“, meinte Jank anschließend. „Rotsünder“ Vitus Zimmermann muss am Samstag zuschauen. Des Weiteren stehen die verletzten Volodymyr Kharabara, Henrik Heid (beide Sehne), Hong-Lac Loung-Thanh (Fußgelenk) und Jakob Krauß (muskulär) nach wie vor auf der Ausfallliste des SSV. Erfreulich hingegen: Torjäger Fabian Ziegler gab gegen Cham sein Comeback nach mehrwöchiger Zwangspause.