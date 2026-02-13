Cham mit kleinem Achtungserfolg – Bach macht aus 0:1 ein 4:1

Konstantin Landstorfer brachte den ASV Cham bereits nach wenigen Minuten in Führung. Am Ende stand ein achtbares 2:2 gegen Regionalligist Hankofen. – Foto: Redaktion Schwandorf

Rein ins Oberpfälzer Testspiel-Wochenende! Bereits am Freitagabend überprüfte unter anderem der ASV Cham seine aktuelle Form. Dabei verbuchte der Bayernliga-Dritte zumindest einen kleinen Achtungserfolg. Die Mannen von Trainer Faruk Maloku trotzten dem niederbayerischen Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing ein 2:2-Unentschieden ab. Zur Pause lagen die Oberpfälzer sogar mit 2:0 in Front, dank der Tore von Konstantin Landstorfer und Manuel Reiß. In der zweiten Halbzeit wurde auf beiden Seiten fleißig durchgewechselt – Maloku setzte 19 Spieler ein – und Hankofen kam durch einen Doppelpack des Ex-Donaustaufers Tobias Lermer noch zum (späten) Ausgleich.



ASV-Coach Maloku sprach von einem „sehr flotten und temporeichen Spiel mit hoher Intensität“. In der ersten Halbzeit habe es sein Team „sehr ordentlich bis phasenweise sehr gut“ gemacht. Hankofen habe das Tempo nach der Seitentausch weiter hochhalten können. „Die zweite Halbzeit ging verdient an Hankofen“, analysierte Maloku: „Anhand der zwei Halbzeiten ist das Ergebnis gerecht.“ Das Entscheidende: „Beide Mannschaften können einiges mitnehmen für die nächsten Tage und Wochen.“ Und natürlich: Kein Spieler hat sich schwerer verletzt.



In der Zwischenzeit feierte Landesligist TSV Bad Abbach einen 3:1-Erfolg gegen den klassentieferen FC Viehhausen. Neben der Zani-Elf waren weitere Bezirksligisten im Einsatz. Mit unterschiedlichem Erfolg. Die SpVgg Pfreimd ging gegen den VfB Bach früh in Front, um am Ende deutlich mit 1:4 zu unterliegen. Wenig zu holen gab's für den FSV Prüfening, der gegen den TV Schierling mit 0:4 den Kürzeren zog. 1:1 unentschieden spielte der TSV Kareth gegen den TV Aiglsbach. Die Spielverläufe der überregionalen Freundschaftsspiele vom Freitag im Überblick.