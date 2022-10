Cham kennt bisher nur Sieg oder Niederlage Promotion League: Cham - Brühl

Am Samstag spielt der SC Brühl auswärts gegen den SC Cham. An die Zuger haben die Brühler gute Erinnerungen: In der verkorksten Saison 21/22 gab es einen Sieg und ein Unentschieden.

Dass auch eine Nullnummer im Fussball für die Zuschauenden höchst attraktiv sein kann, das hat der SC Brühl letzten Samstag im Spiel gegen Young Boys II gezeigt. Neunzig Minuten wogte das Spiel hin und her, in der ersten Halbzeit mit optischen Vorteilen für die Berner, in der zweiten mit einem dominierenden SC Brühl und mit gefährlichen Kontern des Gegners. Das war Spannung pur bis zum Schluss; ein Spiel, wie es das Publikum mag.

Auch diesen Samstag will die Brühler Truppe für Spektakel sorgen, wenn sie auswärts gegen den SC Cham antritt. Cham, das ist der Club, der in zehn Spielen diese Saison fünfmal gewonnen und fünfmal verloren hat, aber ein Unentschieden gab es bei den Zugern bisher noch nicht. Fünf Siege, das ergibt 15 Punkte für die Chamer und damit haben sie genau gleichviele wie Brühl. Die beiden Mannschaften befinden sich denn auch exakt in der Mitte der Tabelle der Promotion League.

Brühls Trainer Denis Sonderegger erwartet darum auch «ein Spiel auf Augenhöhe», und er erinnert sich gerne an die letzte Saison, als der stets abstiegsgefährdete SC Brühl gegen Cham vier Punkte holte: Einen 1:0-Sieg im Auswärtsspiel und ein 2:2-Unentschieden zuhause.

Allerdings hat sich die Chamer Truppe seither verändert. Diverse Spieler haben zum Rivalen SC Kriens gewechselt, nachgerückt sind vor allem junge Spieler. So führt der SC Cham zurzeit die U21 Trophy an, setzt also am meisten Spieler unter 21 Jahren ein – allerdings dicht gefolgt vom SC Brühl, der schon mehrmals die Trophy gewann.

Das Spiel SC Cham gegen SC Brühl findet am Samstag um 16 Uhr auf dem Eizmoos in Cham statt.