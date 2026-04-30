 2026-04-29T13:32:52.058Z

Vereinsnachrichten

Cham II weiter mit Velic - und zusätzlicher Unterstützung

Interregio-Team setzt den Weg mit Elvis Velic fort – Marco Spiess übernimmt interimistisch 

von SC Cham · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser
Elvis Velic bleibt dem SC Cham als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten.
Elvis Velic bleibt dem SC Cham als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten. – Foto: Reto Müller

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2. Liga inter, Gr. 4
SC Cham II
Marco Spiess
Elvis Velic

Der SC Cham freut sich, die Vertragsverlängerung mit Trainer Elvis Velic und seinem bestehenden Staff bei der 2. Mannschaft bekanntzugeben. Damit setzen wir den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft gemeinsam fort.

Elvis Velic und sein Staff leisten seit ihrer Übernahme der Mannschaft hervorragende Arbeit und haben in den vergangenen Monaten sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Nach dem grossen Umbruch im Kader vor der laufenden Saison ist es dem Trainerteam gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Zudem haben sich Elvis Velic und seine beiden Assistenten, Simon Eberle und Fredy Leuthard bestens in die Vereinsstruktur und die Werte des SC Cham integriert.

Aufgrund einer familiären Situation wird Elvis Velic das Traineramt zu Beginn der neuen Saison 2026/27 jedoch vorübergehend nicht im gewünschten Umfang ausüben können. Für den SC Cham war von Anfang an klar, gemeinsam eine Lösung zu finden und Elvis in dieser Phase bestmöglich zu unterstützen.

Die Mannschaft wird deshalb zum Start der Vorbereitung ab Mitte Juli 2026 interimistisch von Marco Spiess übernommen, der aktuell als Assistenztrainer der 1. Mannschaft tätig ist und als Sportlicher Leiter der 2. Mannschaft das Team und die Strukturen bestens kennt. Gemeinsam mit dem bestehenden Staff wird er die Verantwortung ad interim übernehmen, bis Elvis Velic wieder vollumfänglich zur Verfügung steht. Die Dauer dieser Übergangslösung ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen.

Sportchef Marcel Werder sagt dazu: «Elvis ist mit seiner persönlichen Situation frühzeitig auf uns zugekommen. Für uns war jedoch sofort klar, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen und ihn in dieser Phase unterstützen möchten. Mit Marco Spiess haben wir zudem eine ideale interne Lösung gefunden, da er die Mannschaft bestens kennt und gleichzeitig viel Trainererfahrung mitbringt.»

Trainer Elvis Velic ist dankbar für die gefundene Lösung: «Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, das der Verein sowie insbesondere Marcel Werder und Marco Spiess meinem Trainerteam und mir entgegenbringen. Seit dem ersten Tag haben wir gespürt, wie viele grossartige Menschen sich für den SC Cham engagieren. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden haben und die Zusammenarbeit weitergeführt wird.»

Ob und wie die dadurch entstehende Vakanz im Staff der 1. Mannschaft aufgefangen wird, befindet sich aktuell noch in Prüfung.

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