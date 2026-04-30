Cham II weiter mit Velic - und zusätzlicher Unterstützung Interregio-Team setzt den Weg mit Elvis Velic fort – Marco Spiess übernimmt interimistisch von SC Cham · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

Elvis Velic bleibt dem SC Cham als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten. – Foto: Reto Müller

Der SC Cham freut sich, die Vertragsverlängerung mit Trainer Elvis Velic und seinem bestehenden Staff bei der 2. Mannschaft bekanntzugeben. Damit setzen wir den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft gemeinsam fort.

Elvis Velic und sein Staff leisten seit ihrer Übernahme der Mannschaft hervorragende Arbeit und haben in den vergangenen Monaten sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Nach dem grossen Umbruch im Kader vor der laufenden Saison ist es dem Trainerteam gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Zudem haben sich Elvis Velic und seine beiden Assistenten, Simon Eberle und Fredy Leuthard bestens in die Vereinsstruktur und die Werte des SC Cham integriert.