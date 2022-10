Ein 2:2 rangen die Chamer um Simon Haimerl (links) dem TSV Großbardorf ab. – Foto: Simon Tschannerl

Cham holt einen Punkt – Gebenbach erkämpft sich Dreier Bayernliga Nord: Die DJK Gebenbach fährt mit drei Punkten aus Würzburg nach Hause – die Chamer mit einem Zähler aus Großbardorf

Mit einem hart erkämpften Dreier bleibt die DJK Gebenbach dran am Spitzenreiter aus Bamberg. Zudem hält man mit den drei Punkten auch die Konkurrenz auf Distanz.

Mit einem Punkt hat sich der ASV auf die weite Heimreise aus Großbardorf begeben. Nach einem ausgeglichenen Beginn war es in der 24. Minute Lamecker, der weit gereisten Gäste in Front schoss. Doch den knappen Vorsprung brachte man nicht in die Pause, denn in der 35. Minute war es Göller, der zum 1:1 Ausgleich einnetzte. Im zweiten Durchgang war der TSV Herr im eigenen Hause und hatte deutlich mehr vom Spiel. So lag die Führung immer mehr in der Luft, welche schließlich in der 67. Minute Schwab erzielte. Doch dem ASV musste man zugute halten, dass er sich zu keiner Zeit der Partie aufgab, so riskierte man in den Schlussminuten noch einmal alles und wurde dafür belohnt. In der 79. Minute markierte Lamecker den 2:2-Ausgleich. Dabei blieb es schlussendlich, sodass man sich mit einem leistungsgerechten Remis trennte.





Die DJK Gebenbach ist weiter nicht zu stoppen, mit dem Dreier in Würzburg bleibt man auch dem FC Eintracht Bamberg auf den Fersen, hinzu kommt, dass man den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen konnte, nachdem der SC Eltersdorf seine Partie nicht gewinnen konnte. In der zehnten Minute war es El Berd, der die Mannschaft aus Gebenbach in Front brachte. Daran hatte die Mannschaft aus Würzburg zu knabbern, denn viel fiel den Hausherren nicht ein, um die gut stehende DJK Abwehrreihe zu knacken. Erst im zweiten Durchgang wurde es besser und so kam man in der 50. Minute durch Wild zum Ausgleich. In der Schlussphase der Partie wollte kein Team ein zu hohes Risiko gehen, so deutete sehr viel auf ein leistungsgerechtes Unentschieden hin, ehe die DJK durch Becker (88.) doch noch einmal jubeln durfte.