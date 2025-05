Cham haut Weiden weg – 4:5-Spektakel in Erlangen

Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser traf für Fortuna Regensburg doppelt beim Auswärtssieg in Erlangen – Foto: Florian Würthele

Es war ein torreicher Freitagabend in der Bayernliga Nord: 25 Tore produzierten die zehn Mannschaft, die im Einsatz waren. Das Ganze gipfelte in einem Neun-Tore-Spektakel zwischen dem ATSV Erlangen und dem SV Fortuna. In Unterzahl kamen die Franken stark zurück, doch kurz vor Schluss waren es die Regensburger, die den Lucky Punch zum 5:4-Sieg setzten. Kurz vor dem Abstieg steht der TSV Karlburg, der in Abtswind mit 1:4 unterlag.



Derweil setzte der ASV Neumarkt das erste Spiel nach dem heutigen Aus von Cheftrainer Jochen Strobel mit 0:3 beim TSV Kornburg in den Sand – und verlor überdies Sam Zander wegen einer Roten Karte. Damit haben die Nürnberger den Klassenerhalt in der Tasche. Ein weiteres klares Resultat gab es im Oberpfalzduell ASV Cham gegen SpVgg SV Weiden. Da setzten sich die Kreisstädter satt mit 4:0 durch.



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Nach dem geschafften Klassenerhalt war die Idee, auch in Erlangen einen guten und mutigen Fußball zu spielen und den Gegner mit hohem Pressing zu Fehlern zu zwingen. Das ist uns über weite Strecken gut gelungen. So haben wir es geschafft, die Punches zu setzen. Erlangen hatte aber auch qualitativ gute Chancen. Hintenraus haben wir uns ein bisschen zu sicher gefühlt, was vielleicht auch an den Wechseln festzumachen war.“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir sind über die komplette Saison über unseren Willen und unsere Leidenschaft gekommen, haben dadurch unsere Spiele gewonnen und uns den Klassenerhalt verdient. Heute hat das gefehlt. Und dann gehen solche Spiele auch in der Höhe verdient verloren.“







Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Die Jungs haben wieder ein gutes Spiel gezeigt und erneut einem Top-Team Paroli geboten. In der ersten Halbzeit erachtete ich uns sogar als die bessere und nach vorne gefährlichere Mannschaft. So gingen wir verdient in Führung. Im zweiten Durchgang kam Ingolstadt besser auf und hatte etwas mehr vom Spiel. Letztendlich ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden.“







Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Wir haben ein bisschen durchrotiert und dementsprechend hat die Mannschaft ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wir standen ordentlich gegen den Ball und Neumarkt auch, auch wenn wir vielleicht zwei, drei Chancen mehr als der Gegner hatten. Im Großen und Ganzen war es eine erste Halbzeit ohne große Höhepunkte. In der zweiten Halbzeit haben wir vorne die Schlagzahl erhöht und Druck gemacht. Das 1:0 war der Türöffner. Das war ein schöner Offensivspiel von uns in der zweiten Hälfte – und in der Summe ein verdienter Sieg.“