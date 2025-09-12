Cham gewinnt wildes Derby – Kornburg knackt Eltersdorf

Zumindest über Nacht hätte Fortuna Regensburg an die Tabellenspitze der Bayernliga Nord springen können. Dieses Vorhaben scheiterte. Stattdessen behauptete sich der ASV Cham in einem spannungsgeladenen Oberpfalzderby mit 4:2 – und setzt seine unheimliche Heimserie (24. Heimspiel in Folge ohne Niederlage) fort. Einen etwas überraschenden Ausgang fand das Mittelfranken-Duell zwischen dem SC Eltersdorf und dem TSV Kornburg, das effiziente Gäste mit 2:1 für sich entschieden. Keinen Sieger fand unterdessen das Duell ATSV Erlangen gegen SpVgg SV Weiden. Starke Oberpfälzer verdienten sich beim 2:2 einen Punkt beim jetzigen Tabellenzweiten.



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Gegen Fortuna musst du einen unglaublich guten Tag erwischen. Und den hatten wir heute. Es ist uns von Anfang an gelungen, den Gegner weit weg von unserem Tor zu halten. Wir haben die Tore stark herausgespielt, ließen weitere Möglichkeiten liegen. Jeder Spieler war griffig und konzentriert mit einer gewissen Leichtigkeit. Das war wichtig in so einem Top-Spiel. Und das hat uns bisher in der Entwicklung mit der neuen Mannschaft noch gefehlt. Die Pass- und Laufwege waren heute da, der Matchplan ist super aufgegangen. Am Ende war es schon verdient, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil wir einen Ticken griffiger und schneller waren als eine sehr gute Fortuna-Mannschaft. Wir freuen uns über sauwichtige drei Punkte. Wichtig auch, weil wir die kleine Negativserie unterbunden haben. Ein sehr gelungener Auftritt der Mannschaft!“



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir haben gewusst, dass es kein einfaches Spiel wird und dass Cham hier leidenschaftlich spielt. Dann passierte das, was nicht jeder Spieler wahrhaben wollte: Dass Cham ans Limit geht und mit Herzblut zu Werke geht. Wir waren mit dem Abpfiff nicht zu hundert Prozent da. Mit dem 2:0 zur Halbzeit waren wir, wenn wir ehrlich sind, noch gut bedient. Das war eine Halbzeit zum Vergessen. Wir haben versucht, uns in der zweiten Hälfte besser an den Plan zu halten. Das hat gut geklappt, wir sind gut zurückgekommen. Wir hatten dann auch unsere Möglichkeiten. Die Rote Karte war eine sehr spielentscheidende Szene, ein gravierender Fehler des Schiedsrichters. Letztlich sind wir selber schuld. Glückwunsch an Cham zum hochverdienten Sieg."





Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ein fast perfektes Auswärtsspiel von uns. Unglaublich, dass du dieses Spiel am Ende nicht gewinnst mit dieser Fülle an Chancen. Es ist sehr traurig, weil sich die Jungs diesen Sieg verdient gehabt hätten und wieder mal – wie letzte Woche – in der Nachspielzeit eine hundertprozentige Chance zum Sieg vergeben haben. Aber sie können stolz auf sich sein, wie sie dieses Spiel angegangen sind.“









Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Spielanlage. Das Spiel wogte hin und her. Wir hatten das Glück, unsere beiden Torchancen in der ersten Halbzeit eiskalt zu nutzen nach zwei Fehlern von Eltersdorf. Dann hat Eltersdorf viel riskiert und hat uns unter Druck gesetzt. Doch wir haben fast nichts zugelassen. Wir hatten ein Riesen-Brett, das wir nicht über die Linie brachten. Im Endeffekt lag das Chancenverhältnis über das gesamte Spiel bei 4:2 für uns. Der knappe Sieg ist nicht unverdient, weil wir es einfach gut gemacht haben, wenig zugelassen haben und unsere Chancen eiskalt verwertet haben.“