Cham gewinnt Verfolgerduell

Einen knappen 1:0 Sieg fuhr die U16 des ASV Cham am Mittwochabend gegen den direkten Konkurrenten FC Weiden-Ost ein. Damit zählt man weiterhin zum Spitzentrio der Bezirksoberliga Oberpfalz. Nach einer von vielen Freistoßsituationen im Mittelfeld geprägten Anfangsphase kam der ASV erst in der 14. Minute zum ersten Torabschluss durch Laußer. Die dickste Möglichkeit in Hälfte eins bot sich jedoch den Gästen. Weidens Stürmer Dobmeier stand nach einer Unachtsamkeit der Chamer Hintermannschaft frei vor dem ASV-Gehäuse, scheiterte aber am glänzend parierenden Schlussmann Kuhn. Auch im zweiten Spielabschnitt war es der ASV, der zunächst die größte Torchance überstehen musste. So konnte man den Kopfball des FC-Kapitäns nach einer Ecke gerade noch auf der Linie klären. Im Anschluss wurde der Chamer Nachwuchs stärker und riss das Spiel mehr und mehr an sich. Falter setzte sich beispielsweise stark über außen durch, drang in den Strafraum ein, wurde beim finalen Pass aber noch entscheidend gestört. In der 69. Minute prüfte Weitzer den FC-Keeper mit einem gefährlichen Freistoß. Chams Dirnberger (76.) erlöste seine Farben schließlich und traf nach einer Ecke per Volleyschuss zum Tor des Tages. Den Vorsprung ließ sich der ASV nicht mehr nehmen. „Am Ende haben es die Jungs richtig gut zu Ende gespielt und dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient drei Punkte geholt“, freute sich ein stolzer ASV-Trainer Laußer über den Heimerfolg.

ASV will Heimbonus nutzen