Der ASV Cham, hier mit Simon Haimerl (Weiß), freut sich über wichtige Zähler gegen den Abstieg! – Foto: Simon Tschannerl

Cham feiert klaren Heimsieg – Weiden gibt 2:0 aus der Hand Bayernliga Nord: Der ASV Cham bejubelt drei Heimpunkte, während Weiden eine 2:0-Führung noch aus der Hand gibt

Mit dem 3:0 gegen den SC Feucht konnte sich der ASV Cham wichtige Punkte im Abstiegskampf erkämpfen, dagegen verlor die SpVgg SV Weiden ihr Heimspiel gegen den TSV Großbardorf mit 2:4.

Einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte der ASV Cham, der sich gegen den SC Feucht am Ende klar durchsetzte. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer, wie schon im letzten Heimspiel eine umkämpfte Partie, in der kein Team einen Ball verloren gab. In der zweiten Hälfte änderte scih das mit den Toren, denn in der 47. Minute fand Medineli die Lücke in der Gästeabwehr, um auf 1:0 zu stellen. Und Cham erkannte das Momentum und versuchte nachzulegen, in der 51. Minute stellte Ertel schließlich auf 2:0. Damit gab sich Cham nun zufrieden und verwaltete den Vorsprung. In der 85. Minute sah Leutner noch Gelb-Rot. In Unterzahl traf Lamecker in der 92. Minute noch zum Endstand.